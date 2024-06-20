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醫療事故 | 伊院疑插錯鼻胃喉至支氣管，盧寵茂稱若涉人為因素會盡快處理

20/06/2024

．伊利沙伯醫院一名61歲男病人的鼻胃喉被錯誤置入支氣管內，現時情況危殆，在深切治療部留醫

．醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局及院方已就今次事件，成立調查委員會，若涉及人為因素會盡快處理

 

醫療事故 | 伊院疑插錯鼻胃喉至支氣管，盧寵茂稱若涉人為因素會盡快處理

　　伊利沙伯醫院一名61歲男病人的鼻胃喉被錯誤置入支氣管內，現時情況危殆，在深切治療部留醫。醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫管局及院方已就今次事件，成立調查委員會，若涉及人為因素會盡快處理。

 

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　　盧寵茂稱，相關事件並非第一次發生，強調插鼻胃喉的醫療程序有清晰指引，醫護人員不應該不知道。他對病人及家屬致以深切慰問，指醫院會盡力協助減低病人受到的影響。


　　伊利沙伯表示，非常重視今次事件，會就事件成因展開調查，預料8個星期內提交報告及提出改善建議。

*成立調查專組調查廣華醫院電力故障*

　　另外，廣華醫院昨晚電力系統發生故障，部分手術室供電受影響，有1宗手術需要改到其他手術室進行，今早約25宗非緊急手術需要改期。盧寵茂指，事件是工程技術問題，並非醫療事故，但工程質量會影響醫療服務，醫管局及醫院已成立調查專組，查找技術問題。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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