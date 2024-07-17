香港要聞 | 丘應樺：把握銀髮經濟發展潛力，一年內提出發展建議

為把握「銀髮經濟」發展潛力，商經局已於今年2月成立銀髮經濟顧問小組

由於「銀髮經濟」涉及的樂齡產品和服務多元化，涵蓋的行業種類繁多，政府正就「銀髮經濟」發展訂立方向和目標並制訂政策措施

商務及經濟發展局局長丘應樺書面答覆立法會議員質詢時表示，為把握「銀髮經濟」發展潛力，商經局已於今年2月成立銀髮經濟顧問小組，由商經局局長主持，匯集來自商界和社福界等界別的專家，深入研究「銀髮經濟」的市場需求和相關產業（包括文化、旅遊、電訊、展覽等）的發展和商業活動，並在一年內提出發展建議。

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他表示，顧問小組至今召開了兩次會議，檢視有關長者人口比例的趨勢、長者和即將成為長者人士的消費能力、模式和習慣等數據，以及政府一些有利「銀髮經濟」發展的現行政策和措施，包括樂齡科技和產品、金融和數碼服務、交通津貼、消費者教育和保障等。



他指出，由於「銀髮經濟」涉及的樂齡產品和服務多元化，涵蓋的行業種類繁多，為有效釋放長者市場的經濟潛力，同時更好地照顧長者的願望和需求，政府正就「銀髮經濟」發展訂立方向和目標並制訂政策措施。政府會盡快交代有關研究數據、結果和建議。



香港高齡人口不斷增長，形成為重要的消費群組。根據政府統計處的推算，香港65歲以上的人口，將由2023年的164萬升至2043年的267萬，屆時將會佔香港人口35%。

撰文：經濟通採訪組

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