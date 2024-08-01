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巴黎奧運 | 何詩蓓再奪銅牌，為港隊歷來最多獎牌運動員

01/08/2024

．香港「女飛魚」何詩蓓早前於巴黎奧運女子200公尺自由式奪得銅牌後，於今早凌晨的女子100米自由泳決賽，以52秒33的成績取得今屆奧運的第二面銅牌

．連同上屆東京奧運，何詩蓓合共取得2銀2銅，為港隊歷來奪得最多奧運獎牌的運動員。

 

巴黎奧運 | 何詩蓓再奪銅牌，為港隊歷來最多獎牌運動員

　　香港「女飛魚」何詩蓓早前於巴黎奧運女子200公尺自由式奪得銅牌後，於今早凌晨的女子100米自由泳決賽，以52秒33的成績取得今屆奧運的第二面銅牌。連同上屆東京奧運，何詩蓓合共取得2銀2銅，為港隊歷來奪得最多奧運獎牌的運動員。

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　　何詩蓓在以52秒64的成績，在準決賽總成績排名第一；決賽排第四線的何詩蓓，頭50米全力快放，並於「轉池」前曾一度領先，比賽後段與美國泳手赫絲姬（Torri Huske）鬥得相當激烈，最終以0.01秒之差力壓澳洲泳手奧卡拉漢衝線得第三，世界紀錄保持者、瑞典的史祖唐（Sarah Sjoestroem）奪金，而美國泳手赫絲姬則獲得銀牌。

 

　　據了解，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」銅牌獎金為港幣150萬元，意味獲得兩銅的何詩蓓在今屆奧運共可獲港幣300萬元獎金。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

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