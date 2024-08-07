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JUPAS | 大學聯招遴選結果今早公布，近四成人獲取錄資格

07/08/2024

大學聯招辦法正式遴選結果今早公布，約3.96萬申請人中，約1.57萬多人獲取錄資格，約佔申請人數4成

已申請文憑試成績覆核的申請人，可於下星期四(15日)登入聯招系統，要求以覆核的成績重新考慮入學申請

 

JUPAS | 大學聯招遴選結果今早公布，近四成人獲取錄資格

 

　　大學聯招辦法正式遴選結果今早公布，約3.96萬申請人中，約1.57萬多人獲取錄資格，約佔申請人數4成。有約4390人獲SSSDP「指定專業/界別課程資助計劃」全日制學士學位課程取錄。已申請文憑試成績覆核的申請人，可於下星期四(15日)登入聯招系統，要求以覆核的成績重新考慮入學申請。



*中大醫學院共收212名DSE生，佔學額72%*


　　中大表示，有5名應屆文憑試超級狀元及狀元，選擇入讀中大醫學院。中大又指，本地兩所醫學院本年度的醫科學額各有295個，中大醫學院今年共取錄212名文憑試考生，佔學額72%，連續7年文憑試考生佔學額7成或以上。



*港大錄取15名精英運動員*


　　港大表示，今年錄取4位「狀元」，連同考獲4科5**或以上的考生，將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士(國際商業及環球管理)」、「牙醫學士」等課程。港大又提到，繼早前透過頂尖運動員入學計劃錄取8名運動員外，同時透過精英運動員推薦計劃，取錄15名運動員。他們分別擅長的運動項目包括劍擊、田徑、壁球、網球等，將入讀包括「牙醫學士」、「文學士(城市研究)」、「文理學士(環球衞生及發展)」等課程。



*科大取錄一名「超級狀元」*


　　科大則表示，今年取錄一名「超級狀元」，入讀工商管理學士(環球商業管理)。該校指，經聯招合共取錄1676名文憑試學生，當中近99%為Band A考生。最佳五科平均成績最高的三個課程分別為理學士(量化金融學)、工商管理學士(環球商業管理)、及國際科研。

 

撰文：經濟通採訪組

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