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二手藥 | 政府：嚴肅處理網上懷疑轉售公立醫院病人藥物事件

14/08/2024

二手藥 | 政府：嚴肅處理網上懷疑轉售公立醫院病人藥物事件

 

政府會嚴肅處理二手藥事件

 

　　政府表示，高度關注網上平台出現懷疑轉售公立醫院病人的藥物，會嚴肅處理事件。政府重申衞生署一直有既定機制監察本港市場上包括互聯網銷售的健康產品及藥劑製品。衞生署正聯繫醫管局以嚴肅調查有關事件，並會果斷採取適當執法行動。

 


　　根據初步了解，相關事件涉及一種名為「乳果糖」的藥劑製品，有關產品不含列載於《藥劑業及毒藥規例》毒藥表的物質，屬無須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售的「非毒藥」類藥物。

 

HKTVmall已將有關商店下架

 


　　HKTV mall之前證實，去年有商戶售賣印有病人名字的公立醫院藥物，已將有關商店下架，重申商戶必須提供有效供貨證明，一旦發現違規，將對商戶作出處分，有關商戶亦需承擔相關法律責任。

 


　　醫管局表示非常關注事件，提醒市民不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用，如發現涉及不法行為，必定嚴肅跟進及轉交執法部門跟進。​醫管局稱，一直非常重視處方藥物的安排，會繼續檢討及優化有關安排，其中包括有關收費的安排，以達至減少浪費及妥善運用資源的目標。

 

撰文：經濟通採訪組

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