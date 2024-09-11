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舒適堡結業 | 政府成立跨部門專責調查小組，海關拘兩董事

11/09/2024

舒適堡結業 | 政府成立跨部門專責調查小組，跟進舒適堡停業事件(更新:舒適堡一名男董事被捕)

 

2024-09-11.14:54更新:

海關拘捕舒適堡兩董事，涉嫌違反《商品說明條例》

 

　　舒適堡上周五(6日)突然宣布暫時全線結業，海關拘捕兩名舒適堡董事。消息指，他們是「舒適堡」創始人陸毅強和他太太何玉華，涉嫌違反《商品說明條例》中，不當地接受付款罪，現正被扣留調查。

 

　　海關表示，涉案商戶部分分店有拖欠租金，結業前一日仍銷售健身和美容服務，接受預繳式付款，涉嫌違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。海關在昨日(10日)和今日(11日)，分別拘捕一名67歲本地男子和一名68歲本地女子，他們將獲准保釋候查。

 

　　海關稱，截至中午12時，接獲900宗舉報，涉及的預繳費用超過3800萬元，單一最高金額個案達180萬元。

 

　　另外，警方表示，至今接獲20名市民報案，包括涉及會藉、私人教練及美容服務，損失金額由2000元至66萬元不等，會循刑事方向調查。

 

　　特區政府昨晚深夜發表聲明，表示高度關注事件，就事件已成立跨部門專責調查小組，務求盡快處理有關個案。警方商業罪案調查科亦已循詐騙及虛假陳述方向調查。

 

　　政府表示，高度關注舒適堡突然宣布暫時全線結業事件，並已就此成立跨部門專責調查小組，希望盡快處理個案。海關及警方將重點調查是否涉及《商品說明條例》中不良營商手法，或有其他刑事罪行，如發現違反相關條例，會採取適當執法行動。

 

　　截至周二(10日)下午4時，海關和警方分別接獲733宗及19宗相關舉報。

 

消息：海關拘捕舒適堡一名男董事

 

　　據傳媒引述消息報道，海關及警方拘捕一名男子，為舒適堡一名董事。據悉，警方稍後或召開記者會交代。

 

　　政府昨天表示，高度關注舒適堡突然宣布暫時全線結業事件，並已就此成立跨部門專責調查小組，希望盡快處理個案。海關及警方將重點調查是否涉及《商品說明條例》中不良營商手法，或有其他刑事罪行，如發現違反相關條例，會採取適當執法行動。截至周二下午4時，海關和警方分別接獲733宗及19宗相關舉報。

 

撰文：經濟通採訪組

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