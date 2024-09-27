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盧煜明對出任中大校長深感榮幸，期待與校董會及管治團隊緊密合作

27/09/2024

　　中文大學校董會今早通過任命醫學院副院長盧煜明，出任下任大學校長，接替段崇智；任期5年，明年1月8日起生效。盧煜明表示，深感榮幸，衷心感謝校董會的支持和信任。

 

盧煜明對出任中大校長深感榮幸，期待與校董會及管治團隊緊密合作

 

冀中大的學術成果在國際間發揮更大影響力

 

　　盧煜明說，中大不僅是一所享譽全球的研究型綜合大學，有獨特的書院系統，亦是他服務了27年的院校。他期望在歷任校長奠定的基礎上，承先啟後，進一步提升大學在研究創新方面的實力，讓中大的學術成果在國際間發揮更大影響力。

 

　　盧煜明指，中大會繼續以弘揚人文精神為己任，致力為國家、為香港培養學生，成為德才兼備的「中大人」。他期待與校董會和管治團隊緊密合作，共同帶領中大再創高峰。

 

查逸超料進一步提升中大科研創新實力

 

　　中大校董會主席查逸超表示，非常高興盧煜明擔任新校長，形容對方學術成就斐然，在國際上享有崇高地位，又曾在中大擔任多個重要職位，包括2002年起出任醫學院副院長，並兼任多個校外機構的管理工作，如香港科學院院長等，擁有豐富行政經驗和人際網絡，將有效推動大學發展，並促進校董會和大學管理團隊的溝通合作，提升良好管治，相信在盧煜明的領導下，中大無論在學術、科研及創新創業方面，定必有長足發展。

 

　　查逸超又說，盧煜明不僅致力培養卓越人才及履行社會期望，更積極配合香港創科發展，充分發揮大學在推動創科發展的優勢，他將進一步提升中大的科研創新實力，為香港建設成為國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地作出貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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