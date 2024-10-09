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2025年宵 | 食環署：農曆年宵市場攤位10.22起分批公開競投

09/10/2024

2025年宵 | 食環署：農曆年宵市場攤位10.22起分批公開競投

 

　　食物環境衞生署今日公布，2025年農曆年宵市場攤位將於10月22日(星期二)起分批公開競投。年宵市場將由明年1月23-29日，一連七天在15個地點舉行，共設九911個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位。


　　濕貨攤位競投底價為380元至6530元，乾貨攤位(普通型)底價為450元至8540元，乾貨攤位(大型)底價為680元至1.281萬元，快餐攤位底價為2290元至12.047萬元。


　　港島、離島和九龍區有六個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場，共有812個攤位供市民競投。


　　食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

 

撰文：經濟通採訪組

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