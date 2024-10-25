何永賢:申一人公屋青年較4年前跌逾兩成，冀擴資助房屋助流動

房屋局長何永賢接受報章訪問時表示，現時本港30歲以下一人申請公屋宗數，較2020年下跌約22%，相信青年逐漸將目標由公屋轉移至其他房屋市場。她稱，未來5年整體公營房屋供應，較本屆政府上任時的5年期增加約8成，加上二手居屋按揭貸款保證期放寬，擔保期由30年延至50年，按揭成數達九成，加快居屋二手市場流動，有助青年轉移到其他市場。



何永賢亦期望擴大房屋階梯的「中間部分」以協助青年上流，即資助出售房屋；未來公屋、資助出售房屋和私樓比例，將由「5:2:3」逐步變成「4:3:3」。她又表示，港人首次置業計劃的項目沒有停止，相關供應亦不會「封頂」。



她強調，政府多年來在置業階梯保持靈活性，認為樓市變數太多，如利息、經濟變化、地緣政治，亦涉及個人因素，政府需平衡回應社會訴求。她亦透露，最新的一般輪候公屋申請約有12.3萬宗，較2020年約15.6萬宗跌約21%，反映公屋供應「消化」輪候隊伍。

何永賢︰富戶政策料調整，申報年期不變

《施政報告》提出收緊富戶政策，提高富戶需繳額外租金及降低相關入息限額。何永賢表示，可以由現時收取1.5倍及雙倍租金，改為2倍、2.5倍或3倍租金；家庭5倍月入限額可降至4.5倍或4倍；亦可以按方程式計算具體租金金額及入息限額，相信有機會調整，只是幅度及多寡。

至於住滿10年才須申報入息及資產的時間，何永賢表示，政府希望維持不變，由於不少劏房家庭輪候很長時間才獲配公屋，如果居住年期太短便要申報入息及資產，會缺乏足夠時間培養上進及上流的動力。

未回應樂建局推地時間，待時機成熟再推

至於去年政府提出的新版私人參建居屋，即「樂建居」柴灣用地今年7月流標今至今未再招標。何永賢未有回應推地時間表，亦形容「郎有心都要妾有意」，稱要視乎私人市場並待時機成熟再推出。她表示，當局仍留存樂建居這個想法，惟賣地受樓市氣氛影響，需小心籌謀，當局仍在研究地點、配套、「包底」方法、市價折扣等，適時再找合適土地，亦會適當調節樂建居條款。

撰文：經濟通採訪組

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