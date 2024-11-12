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李家超:夏寶龍提建設美好香港六個需要，籲培育經濟增長新動能

12/11/2024

李家超:夏寶龍提建設美好香港六個需要，籲培育經濟增長新動能

 

 

　　中央港澳辦、國務院港澳辦日前發文交代港澳辦主任夏寶龍上周五(8日)在深圳與本港工商界座談會指出，香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。


　　行政長官李家超出席行會前記者會時表示，夏寶龍於會上對香港工商界在香港經濟穩定、國家建設及發展所作出的貢獻給予肯定，並就建設美好香港提出「六個需要」，包括需要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；需要堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；需要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；需要堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；以及需要主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

 

特區政府會切實履行當家人職責，團結各界共建香港

 

　　李家超指出，感謝夏寳龍為香港未來發展指明路徑、提出方向，特區政府作為特區的當家人，有治理香港的主體責任，政府要責無旁貸、主動作為，團結各界共建香港，積極穩妥推進各領域改革。他相信香港社會各界一定會當好同行者責任，在特區政府的帶領之下，立足各自領域各自崗位，提升香港社會的發展，合力共同建設美好香港。

 

香港在多項全球排名有進步，粉碎各種「唱衰論」

 

　　他又指，在共同努力之下，香港在多項全球排名都有進步，包括香港國際金融中心地位，重奪世界第三，粉碎了各種「唱衰論」；世界競爭力上升兩位，排名第五；人才競爭力上升七位；重上世界十大，投資環境、國際貿易、商業法規、航空貨幣量等多方面保持世界排名第一，反映了國際社會對香港在一國兩制之下的發展和成績的認同和肯定，更加證明政策和施政方向是正確的。


　　他指出，未來將與團隊總結座談會的內容，以凝聚工商界力量，讓愛國愛港情懷轉化為實際行動，發展經濟、改善民生、齊改革、同發展、為民生、建未來。

 

撰文：經濟通採訪組

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