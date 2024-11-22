  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

巴士加價 | 議員質疑巴士申請加價幅度偏離方程式估算，籲政府助增非票務收入

22/11/2024

 

巴士加價 | 議員質疑巴士申請加價幅度偏離方程式估算，籲政府助增非票務收入

 

　　立法會交通事務委員會會議討論3間專營巴士加價申請。其中九巴和新大嶼山巴士申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%。民建聯陳學鋒表示，現時3間巴士公司提出的加幅，均高出「票價調整方程式」估算約2至3倍，關注政府會如何確保加幅不會太偏離方程式。運輸及物流局副秘書長李碧茜指，政府一直嚴謹把關，除了方程式外，亦會視乎巴士公司的財政狀況、市民的接受和負擔能力等，並預計加價帶來的協同效應和對營運成本的影響，再考慮加價申請。

 

葉劉冀巴士公司有合理利潤後應轉嫁予員工

 

　　多名議員認為巴士公司的申請加幅太高，其中工聯會議員陸頌雄形容加幅「離譜」，質疑巴士公司以為員工加薪為由申請加價，但實際上，員工的薪酬加幅不高。行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀亦希望巴士公司有合理利潤後，要轉嫁給員工。

 

　　九巴表示，自2017年至今，員工薪酬加幅累計有23%，疫情後已合理調整員工薪金，未來亦會致力提升待遇。城巴表示，2022至2024年的薪酬加幅分別是4.5%、4.3%及3.6%；嶼巴則指自上次加價後，車長薪金增幅約8%。至於明年的加幅，目前仍未討論。

 

合理回報率參考平均資本成本和投資回報

 

　　對於如何計算巴士公司的合理回報率。李碧茜稱，當局在巴士行業中沒有設立最低的保證回報率水平，主要參考平均資本成本和投資回報，以計算合理回報率。她又指，一直積極與營辦商探討不同方法，開拓巴士公司非票務收益，若涉其他部門的審批程序，運輸署會主動協助處理。

 

　　航運交通界易志明關注巴士公司需要增加非票務收入，但政策的支持力度不夠，例如地政署要求巴士外牆廣告位要補地價。李碧茜表示，一直有與巴士營辦商探討增加非票務收入的方法，如果營辦商提交的建議牽涉其他部門的審批程序，運輸署會主動提供協助。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02276

康耐特光學

14.480

異動股

02823

安碩Ａ５０

13.610

異動股

06128

烯石電車新材料

0.049

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,153.48
    +283.13 (+0.645%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,960.70
    +11.99 (+0.202%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,970.89
    -1.53 (-0.008%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.554
變動率︰-2.010%
較港股︰-0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌44.335
變動率︰-3.393%
較港股︰-0.82%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.395
變動率︰-3.750%
較港股︰-8.56%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌284.343
變動率︰-4.460%
較港股︰-0.51%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌82.818
變動率︰-3.228%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌18.220
變動率︰-3.240%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.950
變動率︰-3.465%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌99.385
變動率︰-4.520%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升41.160
變動率︰+7.608%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升16.165
變動率︰+7.266%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.530
變動率︰+6.095%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升58.435
變動率︰+4.948%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/11/2024 12:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/11/2024 12:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02276 康耐特光學
  • 14.480
  • 02823 安碩Ａ５０
  • 13.610
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.049
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.000
  • 08205 交大慧谷
  • 0.260
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 72.200
  • 目標︰$77.65
  • 00780 同程旅行
  • 18.140
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.700
  • 目標︰$98.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.550
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 70.450
  • 目標︰$77.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.550
  • 01860 匯量科技
  • 8.640
  • 00388 香港交易所
  • 285.800
  • 00981 中芯國際
  • 25.050
報章貼士
  • 00006 電能實業
  • 50.450
  • 目標︰$55.00
  • 03669 永達汽車
  • 1.950
  • 目標︰$2.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.070
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/11/2024 18:12  【恒指季檢】恒指成分股納入快手及新東方，剔出新世界

22/11/2024 18:15  【恒指季檢】國企指數成分股納入中國財險，剔除龍湖

22/11/2024 16:50  《盤後部署》百度績後領跌恒指穿19300支持位，蘋概股逆市升

22/11/2024 18:07  《新股上市》消息指順豐公開發售超購79倍，以34.3元定價

22/11/2024 15:37  《本港樓市》中銀香港據報重推轉按現金回贈，最高0.3%

22/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６６億元，買舜宇光學科技沽騰訊

22/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削目標三成，高盛降小鵬至中性

22/11/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８２５，隔夜拆息與上日維持３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超下周率工商界代表團訪大灣區，促進經貿合作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指順豐公開發售超購79倍，以34.3元定價，成今年集資額第二大新股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 快手及新東方染藍，剔出新世界，成分股增至83隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱戴妃、林黛不得善終面相共通點︰三白眼！眉濃目露兼三白眼易鑽牛角尖？ 會否遭逢厄運，還看這一點！
人氣文章

玩樂 What’s On

《九龍城寨之圍城》第二階段展覽12月16日啟動！啟德AIRSIDE沉浸式體驗免費睇，新增加5大主題區！之前茶檔、理髮店、士多特色打卡位保留嗎？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

不用再到選物店了！Cafuné期間限定店：帶來新款Asra Boston Bag！經典Stance Bag、Drop Hobo換上秋冬新裝
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有故事的拍品往往能引人入勝，拍出好成績？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門五星級酒店高級鐵板料理：松茸愛知鯛魚士瓶蒸、稻草煙北海道金槍魚大腹、南非活鮑魚、西澳龍蝦、小田和牛，大滿足的一夜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
伯伯尿色變紅誤以為血尿，原來是食了一種食物所致！醫生教你檢視小便顏色，這4種顏色需立即就醫新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
風暴之月，颱風一個接一個，深秋成了颱風活躍期！今期素食譜：香辣汁煮雙菇南瓜條
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2024 01:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/11/2024
李家超下周率工商界代表團訪大灣區，促進經貿合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處