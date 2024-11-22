巴士加價 | 議員質疑巴士申請加價幅度偏離方程式估算，籲政府助增非票務收入

立法會交通事務委員會會議討論3間專營巴士加價申請。其中九巴和新大嶼山巴士申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%。民建聯陳學鋒表示，現時3間巴士公司提出的加幅，均高出「票價調整方程式」估算約2至3倍，關注政府會如何確保加幅不會太偏離方程式。運輸及物流局副秘書長李碧茜指，政府一直嚴謹把關，除了方程式外，亦會視乎巴士公司的財政狀況、市民的接受和負擔能力等，並預計加價帶來的協同效應和對營運成本的影響，再考慮加價申請。

葉劉冀巴士公司有合理利潤後應轉嫁予員工

多名議員認為巴士公司的申請加幅太高，其中工聯會議員陸頌雄形容加幅「離譜」，質疑巴士公司以為員工加薪為由申請加價，但實際上，員工的薪酬加幅不高。行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀亦希望巴士公司有合理利潤後，要轉嫁給員工。

九巴表示，自2017年至今，員工薪酬加幅累計有23%，疫情後已合理調整員工薪金，未來亦會致力提升待遇。城巴表示，2022至2024年的薪酬加幅分別是4.5%、4.3%及3.6%；嶼巴則指自上次加價後，車長薪金增幅約8%。至於明年的加幅，目前仍未討論。

合理回報率參考平均資本成本和投資回報

對於如何計算巴士公司的合理回報率。李碧茜稱，當局在巴士行業中沒有設立最低的保證回報率水平，主要參考平均資本成本和投資回報，以計算合理回報率。她又指，一直積極與營辦商探討不同方法，開拓巴士公司非票務收益，若涉其他部門的審批程序，運輸署會主動協助處理。

航運交通界易志明關注巴士公司需要增加非票務收入，但政策的支持力度不夠，例如地政署要求巴士外牆廣告位要補地價。李碧茜表示，一直有與巴士營辦商探討增加非票務收入的方法，如果營辦商提交的建議牽涉其他部門的審批程序，運輸署會主動提供協助。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇