李家超下周率工商界代表團訪大灣區，促進經貿合作

港府及工商界的高層代表團將於下周一至周三（25日至27日）依次訪問佛山、廣州、東莞、惠州和深圳五個粵港澳大灣區內地城巿，進一步促進香港特區與廣東省和各大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作。

（政府新聞處圖片）

行政長官李家超將於下周一率領代表團前赴廣州，出席由廣東省人民政府與香港特區政府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，就提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展進行交流。他隨後會到訪佛山與當地領導會面，並於26日返港。之後，政務司司長陳國基會率領代表團訪問五個大灣區城市，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

李家超表示，二十屆三中全會指出，要深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。香港特區會持續深化與廣東省和大灣區城市之間的聯繫，把握大灣區的最新發展和機遇，進一步推動高水平經貿投資合作。

代表團由約50名成員組成，包括超過30名來自香港大型企業、金融機構和商會等的高層代表。隨團的特區政府官員包括政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟等。

李家超離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。陳國基離港期間，由政務司副司長卓永興署理政務司司長職務。

撰文：經濟通採訪組

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