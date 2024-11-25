大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超千億元人民幣

行政長官李家超率領約80人的政商界代表團，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的代表，到廣州出席「粵港深化經貿投資合作交流會」。李家超致辭時表示，他上月發表的施政報告，提出一系列改革求變措施，推動香港繼續積極參與大灣區建設。在今日的交流會上，將見證粵港雙方達成126個經貿合作項目，總值超過1000億元人民幣，彰顯雙方在深化經貿投資合作的決心和投入。

特首李家超率工商界代表訪大灣區（李家超Fb圖片）

他表示，在這些經貿合作項目中，有101個來自港商投資廣東，投資金額超過910億元人民幣，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇，展示了香港企業家積極服務廣東和內地發展的家國情懷和實際行動。

全力發揮超級聯繫人角色，吸引更多外企投資大灣區

李家超在廣州出席粵港深化經貿投資合作交流會

李家超指，香港一直是廣東省最大的外商直接投資來源地，同時粵商也在香港廣泛開拓業務。多年來，香港工商界積極在內地創新創業，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。在國家改革開放的偉大征程上，香港一直是參與者、受益者、貢獻者，將繼續以實際行動把桑梓之情薪火相傳。

他又指，特區政府將繼續率領香港工商界代表團展開行程，前往佛山、廣州、東莞、惠州、深圳，了解廣東片區開發、產業規劃的成功經驗。特區政府將全力發揮香港超級聯繫人和超級增值人的角色，與廣東企業一起走向世界，吸引更多海內外企業投資大灣區，為以中國式現代化全面推進強國建設、中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

黃坤明冀港企抓緊大灣區機遇，助力粵港「拼船出海」

廣東省委書記黃坤明

廣東省委書記黃坤明致辭時表示，強大的中國、發展最好的灣區需要粵港攜手並進，希望香港企業堅定信心、抓住機遇，紮根和深耕大灣區，積極到內地投資實業和科技，發揮優勢服務好香港「超級聯絡人」和「超級增值人」的功能，助力粵港「拼船出海」。

考察團明到訪佛山、南沙及東莞，與當地領導會面

考察團明日會到訪佛山、南沙及東莞，與當地領導會面，李家超之後返港。政務司司長陳國基會繼續率領代表團訪問東莞、惠州及深圳，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

撰文：經濟通採訪組

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