  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超千億元人民幣

25/11/2024

　　行政長官李家超率領約80人的政商界代表團，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的代表，到廣州出席「粵港深化經貿投資合作交流會」。李家超致辭時表示，他上月發表的施政報告，提出一系列改革求變措施，推動香港繼續積極參與大灣區建設。在今日的交流會上，將見證粵港雙方達成126個經貿合作項目，總值超過1000億元人民幣，彰顯雙方在深化經貿投資合作的決心和投入。

 

大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超1千億元人幣

 特首李家超率工商界代表訪大灣區（李家超Fb圖片）

 

　　他表示，在這些經貿合作項目中，有101個來自港商投資廣東，投資金額超過910億元人民幣，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇，展示了香港企業家積極服務廣東和內地發展的家國情懷和實際行動。

 

全力發揮超級聯繫人角色，吸引更多外企投資大灣區

 

 

大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超1千億元人幣

李家超在廣州出席粵港深化經貿投資合作交流會

 

　　李家超指，香港一直是廣東省最大的外商直接投資來源地，同時粵商也在香港廣泛開拓業務。多年來，香港工商界積極在內地創新創業，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。在國家改革開放的偉大征程上，香港一直是參與者、受益者、貢獻者，將繼續以實際行動把桑梓之情薪火相傳。

 

　　他又指，特區政府將繼續率領香港工商界代表團展開行程，前往佛山、廣州、東莞、惠州、深圳，了解廣東片區開發、產業規劃的成功經驗。特區政府將全力發揮香港超級聯繫人和超級增值人的角色，與廣東企業一起走向世界，吸引更多海內外企業投資大灣區，為以中國式現代化全面推進強國建設、中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

 

黃坤明冀港企抓緊大灣區機遇，助力粵港「拼船出海」

 

大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超千億元人民幣

廣東省委書記黃坤明

 

　　廣東省委書記黃坤明致辭時表示，強大的中國、發展最好的灣區需要粵港攜手並進，希望香港企業堅定信心、抓住機遇，紮根和深耕大灣區，積極到內地投資實業和科技，發揮優勢服務好香港「超級聯絡人」和「超級增值人」的功能，助力粵港「拼船出海」。

 

考察團明到訪佛山、南沙及東莞，與當地領導會面

 

大灣區 | 李家超：粵港達成126個經貿合作項目，總值超1千億元人幣

 

　　考察團明日會到訪佛山、南沙及東莞，與當地領導會面，李家超之後返港。政務司司長陳國基會繼續率領代表團訪問東莞、惠州及深圳，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00489

東風集團股份

3.630

異動股

08082

光尚文化控股

0.044

異動股

00288

萬洲國際

6.140

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08082 光尚文化控股
  • 0.044
  • 00288 萬洲國際
  • 6.140
  • 02550 宜搜科技
  • 11.460
  • 02517 鍋圈
  • 2.010
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.200
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 3.610
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.150
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.100
  • 目標︰$42.00
  • 09926 康方生物
  • 77.200
  • 目標︰$77.65
  • 00780 同程旅行
  • 18.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.200
  • 00700 騰訊控股
  • 395.800
  • 00941 中國移動
  • 71.150
  • 00388 香港交易所
  • 282.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 166.800
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.620
  • 目標︰$2.90
  • 00142 第一太平
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.170
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2024 12:45  《午市前瞻》恒指十天線阻力大，航運股短線有衝擊惟料中線可消化

26/11/2024 12:06  恒指半日倒升93點報19244，中概反彈百度漲近6%

26/11/2024 12:12  維他奶(345)中期純利升4.8%至1.7億元，息增至4仙

26/11/2024 10:38  《中概異動》百度漲半成，在港啟用AI創新中心及試水蘿蔔快跑

26/11/2024 08:51  【大國博弈】特朗普稱將對中國貨品再徵10%關稅，離岸人幣急跌

26/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒０２億元，買阿里沽美團

26/11/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】旺旺績後大行齊削目標，高盛降蔚來評級至「賣出」

26/11/2024 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１２，一個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 特朗普威嚇加稅航運股無運行？ 專家稱中線可逐步消化新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

三桶油｜國際油價跌約3％，油股可趁低吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6厘
人氣文章

快樂退休．曾智華

香港捱世界，外邊歎世界
人氣文章

玩樂 What’s On

2,500隻大熊貓雕塑《PANDA GO！香港遊》12月啟動！全港最大型熊貓主題展遊走4大地標 必留意香港專屬 IP《熊貓香港親友會》、特別版熊貓作品慈善競投 即睇公眾場日期＋地點
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《職業特工隊8》Tom Cruise身上的皮褸似曾相識？Ralph Lauren的最強植入式廣告策略！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一而再，再而三的出軌！選擇接受開放式關係，就能解決專一與否的問題嗎？
人氣文章

Beauty

開箱Clé de Peau Beauté首個聖誕倒數月曆！節日限定人氣妝前乳、四色眼影組合，12個夢幻驚喜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
5個運動後下肢伸展動作！有助放鬆肌肉、舒緩疲勞
人氣文章
《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話新文章
人氣文章
35歲媽媽全身皮膚發黑疲倦乏力，醫生揭元兇：長期服一種中成藥致砒霜中毒！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2024 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2024 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2024 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2024 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/11/2024
歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國兵推唬嚇，醉翁之意在「保護費」？

26/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處