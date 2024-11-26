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大灣區 | 李家超一行到佛山考察，晤佛山市委書記唐屹峰，稱保持緊密合作

26/11/2024

　　行政長官李家超周一（25日）率工商界代表團訪問大灣區，除出席廣州粵港深化經貿投資合作交流會，當晚轉抵佛山，與佛山市委書記唐屹峰會面。李家超表示，佛山製造業基礎雄厚，擁有完善的生產線和生產鏈，香港則在金融、商貿和專業服務等方面擁有豐富經驗，以及具備基礎研發能力和國際化的優勢。香港會繼續與佛山保持緊密的合作關係，攜手把握粵港澳大灣區發展所帶來的機遇。

 

大灣區 | 李家超一行到佛山考察，晤佛山市委書記唐屹峰，稱保持緊密合作

李家超與佛山市委書記唐屹峰會面

 

到佛山嶺南天地考察，參觀文物建築及與港商交流

 

　　李家超周一晚亦有到佛山嶺南天地考察當地古建築群以及歷史文物。期間多名官員陪同，包括政務司司長陳國基、商務及經濟發展局局長丘應樺，而佛山市委書記唐屹峰及市長白濤亦在場陪同。

 

　　佛山嶺南天地為一個集旅遊、文化、商業、休閒為一體的旅遊區。李家超沿途聽取工作人員講解，由佛山祖廟一路步行至商業街，參觀多個文物建築以及歷史文物。李家超曾到港商開設的「龍獅文創館」互動交流，期間甫入店舖內「摸獅頭」，添一添好運。最後於簡氏別墅完成整個參觀行程。

 

大灣區 | 李家超一行到佛山考察，晤佛山市委書記唐屹峰，稱保持緊密合作

大灣區 | 李家超一行到佛山考察，晤佛山市委書記唐屹峰，稱保持緊密合作

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大灣區 | 李家超一行到佛山考察，晤佛山市委書記唐屹峰，稱保持緊密合作

李家超一行到佛山嶺南天地考察（柳英傑攝）

 

粵港達成126個經貿合作項目，總值逾千億人幣

 

　　李家超周一率領特區政府及工商界高層代表團抵達廣州，展開為期三日的粵港澳大灣區內地城市訪問，並出席粵港深化經貿投資合作交流會，見證兩地企業簽署多達126項、總值超過1000億元人民幣的合約。

 

　　李家超一行離開廣州前，出席由廣東省人民政府所設的歡迎晚宴，就進一步深化粵港合作，共同推動粵港澳大灣區的高質量發展交流意見。

 

　　李家超今日早上返回香港，陳國基將率領代表團繼續在佛山、廣州和東莞的訪問行程。

 

李家傑、黃永光、鄭志雯隨團，未見李澤楷

 

　　代表團由約80名成員組成，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的高層代表。隨團的工商界代表包括恒基地產(00012)主席李家傑、信和置業(00083)副主席黃永光、新鴻基地產(00016)執行董事郭基煇、新世界發展(00017)執行董事鄭志雯、滙豐銀行主席王冬勝、東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民斌、信德集團(00242)主席何超瓊等，不過，未見月初北上有份見港澳辦主任夏寶龍的盈科拓展主席李澤楷。

 

經濟通採訪組記者柳英傑佛山直擊

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