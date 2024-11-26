大國博弈 | 林建岳：美對華加徵關稅不利商業發展，續令通脹加劇

政務司司長陳國基今日（26日）繼續率領代表團繼續訪問5個大灣區城市。美國新任總統特朗普明言上任後將對華加徵10%關稅，隨團的全國政協常委、香港貿發局主席、麗新發展(00488)主席林建岳出席交流會時表示，加徵關稅不利雙方的商業發展，同時會令通脹加劇。

（柳英傑攝）

他又指，香港為國際金融中心，可以幫助很多企業發債，同時希望他們可以在香港上市，投入新的資金。他續指，中國目前有14億人口，為一個很大的市場，香港可以發揮作為一個基地的作用，吸引國內的企業來港投資。

盧金榮：美對華加關稅對港商影響不大，訂單不跌反升

香港中華廠商會會長盧金榮（柳英傑攝）

美國總統當選人特朗普宣布，上任後首天隨即加徵中國商品關稅10%，香港中華廠商會會長盧金榮出席交流會時表示，港商於早幾年貿易戰已經開始部署，在東南亞國家等地設廠，因此新的關稅政策對港商影響不大。

他指出，最近港商訂單量反而增加，估計是商家都在擔心美國加關稅的影響導致。他又指，港商一直在發掘不同新興市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國等地，所以港商對美國加徵關稅已經做好準備。

他續指，佛山與香港文化相似，未來將會加強兩地合作。他又指，大灣區現在的發展非常好，港商對於大灣區發展亦十分有興趣，未來商會將在大灣區舉行多個活動推廣香港品牌。

經濟通採訪組記者柳英傑佛山直擊

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