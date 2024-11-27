大灣區 | 陳國基率代表團到惠州參觀，稱兩地合作互利共驘

政務司司長陳國基率領的政府及工商界代表團，最後一日訪問大灣區內地城市。代表團今早（27日）轉抵惠州，參觀中韓（惠州）產業園，以及出席惠州與香港投資經貿交流會。

（柳英傑攝）

陳國基：港商在惠州投資額超過356億美元

陳國基在交流會致辭時表示，今天早上代表團到訪了中韓（惠州）產業園，了解園區引進及培育高端裝備的製造，亦了解新一代技術的基礎，還有新能源、新材料等等新興產業的發展情況。他稱惠州有堅實的製造業基礎，而香港的服務業則較發達，兩地充分用好各自優勢，可達到互利共贏的目標。

他又指，香港與惠州地緣相近，語言相通，人緣相親。在經貿方面，兩地一直為非常密切的夥伴。截至去年年底，惠州市內香港的投資項目超過1.15萬宗，佔全市總數達48%，港商直接投資額超過356億美元，佔全市總值超過62%。

溫勇瑜：香港與惠州在科技及金融等有很大合作空間

惠州市政協主席溫勇瑜（柳英傑攝）

惠州市政協主席溫勇瑜於歡迎午宴致辭時表示，香港是惠州最大的外資來源地。據統計，惠州累計註冊港資企業達1.16萬家，佔據全市外資企業比重的78%，港資累計投資額達211億美元。

他指出，今年惠州與香港高效合作也實現了新的突破。香港理工大學技術創新研究院最近亦成功落戶惠州的大亞灣。他又指，香港與惠州在科技、金融，以及文化等領域仍有很大的合作空間，充滿很多合作的機遇。

代表團一行人下午會到深圳參觀比亞迪汽車工業園二期，以及深汕特別合作區管委會，陳國基在返港前會總結行程。

經濟通採訪組記者柳英傑惠州直擊

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