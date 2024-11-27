大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作

政務司司長陳國基率領的工商界代表團，結束在大灣區3日的訪問行程。陳國基於深圳總結行程時表示，代表團出席了14個會議及考察項目。在行程的5個大灣區城市中，代表團深入了解片區開發和產業規劃的成功經驗，以及參觀廣州、東莞等地的規劃的展示館，進一步了解大灣區最新的發展，對推進香港產業的升級轉型，發展新質生產力是非常大的幫助。

政務司司長陳國基（中）（柳英傑攝）

他指出，是次代表團出席的人士都是商界的翹楚，當中包括新地(00016)、恒地(00012)、新世界(00017)等高層。至於金融機構方面，滙豐、渣打銀行、貿發局及多個商會亦有派員出席。

陳國基表示，此行有三大成果，包括加深粵港兩地的相互了解，隨團的商界代表透過與大灣區城市的企業深入交流，尋求互利共贏的合作機會；亦提升了粵港經貿投資合作，尤其是首日的粵港深化經貿投資合作交流會見證兩地企業達成126個經貿合作項目，總值逾1000億人民幣，標誌著粵港的經濟合作踏上新台階；另外亦加強了產業鏈的融合和協同。

他又指，鼓勵兩地的工商界繼續加強合作，並且積極使用香港的「高品質引進來，高水準走出去」的雙向平台角色。

周五舉行北都宣傳活動，邀本地、內地及外資公司出席

（柳英傑攝）

早前有消息指政府本周五（29日）將邀請企業代表到北都實地考察，當日企業亦會簽署支持北都發展的一般意向書。陳國基回應指，周五的確有北都的宣傳活動，但目前仍在籌劃中，有最新消息會即時公布。

他指出，政府本周五將邀請本地、內地，以及外資企業參加有關北都的宣傳活動，但目前活動具體安排財政司仍正在籌劃。

經濟通採訪組記者柳英傑深圳直擊

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