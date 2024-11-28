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喜迎大熊貓 | 香港郵政「喜迎大熊貓」特別郵票將於12月12日發售

28/11/2024

喜迎大熊貓 | 香港郵政「喜迎大熊貓」特別郵票將於12月12日發售

　　香港郵政今日宣布，以「喜迎大熊貓」為題的郵票小型張及相關郵品將於12月12日(星期四)推出發售。


　　　
　　香港郵政表示，香港政府今年7月1日宣布，中央政府同意再次贈送一對大熊貓予香港特區。適逢今年是中華人民共和國成立75周年，令這贈送更別具意義。兩隻大熊貓已於9月26日順利抵港，並將於12月8日正式與公眾見面，因此特別發行一張郵票小型張及相關集郵品，紀念這個令人興奮的時刻，展現這對「國寶」新成員的可愛迷人風采，並衷心感謝中央政府對香港特區的關心和支持。


　　　
　　全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」由今日起發售「喜迎大熊貓」正式首日封。郵票小型張及相關郵品將於12月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，而郵資已付圖片卡(空郵郵資)及貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。各郵政局將於12月12日為所有正式首日封/紀念封/註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。


　　　
　　此外，香港郵政將於12月12日起特別推出「喜迎大熊貓」紀念印，以供市民蓋印留念。紀念印將會在指定郵政局提供，包括香港仔郵政局、郵政總局、沙田中央郵政局、屯門中央郵政局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、九龍灣郵政局和香港郵政大樓郵展廊。

 

撰文：經濟通採訪組

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