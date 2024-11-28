海洋公園上年度虧損7160萬元，入場人次及收入齊創五年新高

海洋公園宣布，截至6月底止的2023至2024財政年度盈轉虧，錄得虧損7160萬元，主由受累於4.05億元折舊，以及政治資助大減67%至2.8億元。撇除政府資助、折舊、減值撥回及投資收入，經營虧損淨額連續3年收窄，按年減少30%至2.97億元。期內物業、機器及設備和使用權資產減值撥回淨額為2.76億元。

收入增41%，非本地訪客按年升逾3倍

海洋公園上年度總收入按年攀升41%至11.81億元，總入場人次由去年236萬，按年增長33%至314萬，兩者皆創五年新高。

期內入境旅客增長尤其顯著，非本地訪客按年升超過3倍；其中來自中國內地訪客按年上升3.55倍，而來自印度及菲律賓的訪客亦分別增4.12倍及2.26倍。

門票收入增加54%

在入場人次上升帶動下，門票收入按年增加54%，商品銷售收入和餐飲收入分別上升27%及32%，人均消費錄得6%按年升幅。

疫後復常活動需求回升，規模亦加大，公司在2023至2024財政年度的經營成本為14.78億元，較上一年多出17%。然而，增幅仍遠低於收入增長。當中用於保育及教育工作方面的支出4.38億元，佔總經營成本接近三成。

截至今年6月底，公司的銀行結餘及現金總共約16.6億元，財政穩健。

本年度將善用熊貓熱潮契機

海洋公園公司董事局主席龐建貽表示，儘管疫情後市況仍然充滿挑戰，海洋公園的人流和收入均顯著增長，訪客絡繹不絕。將繼續爭取多方面收入來源，期望中長遠財政表現在外圍經濟不明朗下仍持續改善，透過公司營運收入為社會、下一代和環境保育作出貢獻，從而減少對公共財政的依賴。

龐建貽續稱，2024至2025財政年度將善用有6隻大熊貓居於公園的契機，全力帶動全港的大熊貓熱潮，藉此提高公園的入場人次及收入，同時推動本港熊貓旅遊的發展和推廣生態保育。

撰文：經濟通採訪組

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