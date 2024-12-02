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預算案 | 陳茂波料本財政年度赤字約1000億，高於預算案時估算481億

02/12/2024

預算案 | 陳茂波料本財政年度赤字約1000億，高於預算案時估算481億

 

　　財政司司長陳茂波表示，在計及發行債券收入及償還到期債券後，初步估計2024/25財政年度的綜合赤字約1000億元，高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。

 

地緣政局及經濟放緩影響賣地及印花稅收入

 

　　陳茂波在立法會財經事務委員會上表示，年初發表的《財政預算案》提出一套全面財政整合計劃，透過控制政府開支增長、增加收入，以及發行政府債券，力求在數年內讓政府回恢收支平衡，其中政府以身作則推行資源效率優化計劃，削減開支，並繼續維持公務員編制零增長，但受地緣政局、全球經濟增長放緩等因素影響，今年香港資產市場仍然受壓，影響政府賣地、樓市印花稅和利得稅收入。

 

對「開源」相當忍手，正檢視進一步削減開支

 

　　他續指，政府對於「開源」的做法相當忍手，會盡量減低對一般市民及中產人士的影響，又指正按計劃削減開支，會與不同政策局溝通，檢視是否有空間進一步削減開支。另外，政府會繼續投入資源，鞏固經濟增長勢頭，及改善公共服務，亦會繼續提速，推進北部都會區和其他經濟、房屋發展。

 

　　陳茂波稱，面對來年不明朗經濟環境，政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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