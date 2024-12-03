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傳房協逾20億元沽5屋苑商場，買家為華潤隆地

03/12/2024

傳房協逾20億元沽5屋苑商場，買家為華潤隆地

 

　　房協沽出旗下長沙灣、土瓜灣合共5個屋苑商場項目。市場消息指涉逾20億元，新買家為華潤隆地。單計今年，華潤隆地已斥資8.5億元在港購置兩項商場物業，並傳以逾100億元洽購多項本港物業。

 

11月與一買家達成協議，房協:透過出售非核心投資物業以集資

 

　　房協回覆傳媒查詢指，於今年11月與一買家達成買賣協議，將轄下5個商場連同租約出售，包括位於長沙灣合稱「大四喜」的喜漾、喜薈、喜盈、喜韻以及土瓜灣欣榮花園的商場，均屬原本已計劃出售的部分非核心投資物業。

 

　　房協續稱，是次交易由買方經代理人主動接洽房協，並按一貫物業買賣的市場運作和物業交易程序進行。房協已經就業權轉讓安排，通知有關的商場租戶及物業的業主立案法團或業主委員會，讓各方清楚相關的跟進安排。

 

　　資料顯示，是次涉及長沙灣的喜薈商場，涉及地下、1至2樓合共3層，涉約3萬平方呎。土瓜灣欣榮商場則涉及地下及1樓，面積合共約6.5萬平方呎，連同271個車位。

 

　　於今年9月，房協時任主席陳家樂接受訪問時表示，房協長遠會透過出售非核心投資物業如街舖、發起銀團貸款等形式集資。有報道指，該機構亦標售旗下8項舖位，包括上環、深水埗等，主要為民生商舖，合共涉資逾4億元，並於10月初截標。該批舖位已獲財團以4億元洽購，料快將易手。

 

撰文：經濟通採訪組

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