呂志和今日香港殯儀館設靈，治喪委員包括多位歷任港澳特首

嘉華國際(00173)及銀河娛樂(00027)創辦人呂志和於11月7日辭世，終年95歲。呂志和治喪委員會訃告，訂於今日下午4時在香港殯儀館為呂志和設靈，並於翌日(5日)上午8時30分公祭，於上午11時大殮，中午辭靈出殯，於柴灣香港佛教墳場安葬。

董建華梁振英何厚鏵為治喪委員會榮譽主席

至於呂志和治喪委員會名單，則包括多名政商界名人，如香港、澳門歷任特首等。其中，三名身兼政協副主席的前特首董建華、何厚鏵和梁振英為榮譽主任；現任港澳特首李家超、賀一誠和香港中聯辦主任鄭雁雄、澳門中聯辦主任鄭新聰為主任；前任行政長官曾蔭權、崔世安和林鄭月娥為副主席。

委員包括李嘉誠、郭炳江、李國寶等

委員方面涵蓋城中富豪，包括長和系創辦人李嘉誠、長和(00001)現任主席李澤鉅；恒地(00012)主席李家傑、李家誠；新地(00016)大股東家族郭炳江、郭炳聯；信置(00083)主席黃志祥；九倉(00004)大股東家族吳光正；中電(00002)大股東米高嘉道理；恒隆地產(00101)大股東家族陳啟宗，南豐大股東家族陳慧慧；霍英東家族霍震霆、霍震寰；東亞銀行(00023)大股東家族李國章、李國寶；香港上海滙豐銀行主席王冬勝。

撰文：經濟通採訪組

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