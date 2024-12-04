呂志和喪禮｜呂志和香港殯儀館設靈，中聯辦鄭雁雄、李家超、陳啟宗等人到場（圖集）

嘉華國際(00173)及銀河娛樂(00027)創辦人呂志和於11月7日辭世，終年95歲。呂志和治喪委員會訃告，訂於今日（4日）下午4時在香港殯儀館為呂志和設靈，並於翌日（5日）上午8時30分公祭，於上午11時大殮，中午辭靈出殯，於柴灣香港佛教墳場安葬。

現場派發呂志和博士紀念冊予親友

現場所見，有不同界別人士到場致哀，當中包括︰中聯辦主任鄭雁雄，國務院港澳辦原常務副主任陳佐洱、行政長官李家超、曾蔭權、唐英年、譚惠珠；梁錦松、伏明霞夫婦；東亞銀行(00023)大股東家族李國章、李國寶；新地大股東郭氏家族郭炳江及其子郭基煇；恒隆系大股東陳啟宗及其子陳文博；會德豐主席吳宗權、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀；信置(00083)營業部集團聯席董事田兆源；英皇集團主席楊受成；盈大地產(00432)前主席李智康；卓能集團(00131)主席趙世曾；以及永利澳門(01128)主席盛智文等。

藝人張學友夫婦及劉德華致送花牌

呂志和於香港殯儀館設靈，殯儀館兩旁擺滿花牌，包括中央統戰部、全國政協辦公廳、外交駐香港特派員公署、國務院港澳辦、全國政協教科衛體委員會、全國政協副主席梁振英伉儷等均有致送花牌。除了政界人物，商界以至娛樂界均有人致送花牌，包括袁天凡、李慧敏夫婦，張學友夫婦、劉德華、鄺美雲等。

呂志和家屬︰嘉華為國家發展竭誠盡力

靈堂中央擺放呂博士家屬花牌

呂志和家屬表示，呂志和愛國愛港愛澳，是一名備受尊崇的企業家及慈善家，他創立的嘉華集團，秉承誠信、創新之理念，為國家發展竭誠盡力，激勵華人同胞共築中國夢。呂志和於1955年創立了嘉華公司，往後近七十年涉足地產、娛樂休閒、酒店及建築材料等業務，投資遍布中國內地、香港、澳門、東南亞及北美洲各主要城市。

同時，呂志和亦熱心參與教育及慈善公益，多年來為推動國家教育事業的發展傾注心血，並創立國際性的「呂志和獎－－世界文明獎」，倡導文明、道德與和諧共享。早年，中國科學院紫金山天文台將編號5538的小行星命名為「呂志和星」，以表彰呂志和對社會的貢獻。

呂志和輝煌的商業成就和博大的慈善之心得到了廣泛的認可和讚譽，深受各界敬重，如今溘然長逝，令人悲痛不已。一眾親屬好友懷著思念與不捨，回顧其一生為社會作出的貢獻，作最後致敬，並將呂志和優良的精神和品質永遠銘記心中。

撰文：經濟通採訪組 攝照：Sam



中聯辦主任鄭雁雄

特首李家超和特首辦主任葉文娟（左）

國務院港澳辦原常務副主任陳佐洱

前特首曾蔭權夫婦

東亞銀行(00023)主席李國寶

東亞銀行(00023)副主席李國章

全國政協常委唐英年

商務及經濟發展局前局長馬時亨

譚慧珠及澳博前CEO蘇樹輝

澳博(00880)聯席主席梁安琪、兩名兒子何猷亨及何猷君

會德豐主席吳宗權和副主席兼常務董事黃光耀

遠東發展(00035)主席邱達昌

盈大地產(00432)前主席李智康

英皇集團主席楊受成

永利澳門(01128)主席盛智文

立法會實政圓桌議員田北辰

立法會主席梁君彥

行政會議成員湯家驊

陳茂波、陳國基、林定國致送花牌

鄺美雲、蓋鳴暉、唐季禮致送花牌

邱達根等致送花牌

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