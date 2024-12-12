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貿發局料本港明年出口增長4%，出口商認為加關稅僅帶來輕微影響

12/12/2024

　　香港貿發局公布2025年香港出口展望，香港貿發局研究總監范婉兒表示，明年香港出口可能上下半年步伐不一，考慮到貿易商對全球經濟不確定性的憂慮後，預計明年整體出口增長達4%。

 

貿發局料本港明年出口增長4%，出口商認為加關稅僅帶來輕微影響

貿發局研究總監范婉兒（左）、貿發局高級經濟師傅至樂（右）

 

　　范婉兒又指，今年首10個月電子產品出口按年增長13.5%，電子產品將繼續成為明年香港出口增長的主要引擎，市場預料推出新一代人工智能整合手機、電腦和其他數位設備，亦將提振產品銷售。

 

　　范婉兒指出，近日與商家的溝通中，了解到新任美國總統上台後將會對敏感性電子商品進行限制出口，但與此同時限制行業或商品的標準將會比以前更為精準，因此預料未來受影響的行業數字會比較以前少。

 

香港出口商：美對華加關稅僅帶來輕微影響

 

　　美國總統當選人特朗普曾公開表示將對從包括墨西哥、加拿大和中國內地在內，進口到美國的商品大幅提高關稅。香港出口商普遍認為，關稅可能僅帶來輕微的影響，同時有跡象表明，中國內地的整體貿易表現並未大幅受以往關稅限制影響。

 

　　香港貿發局今日（12日）同步公布2024年第四季出口信心指數，顯示受關稅和不明朗環球貿易環境影響，香港出口商信心轉趨審慎。第四季的現狀指數及預期指數均微跌至50的分水嶺左右。現狀指數下跌2.3點至50.3，預期指數下跌1.4點至50。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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