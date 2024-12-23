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皇馬 | 傳奇球星表演賽，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元

23/12/2024

皇馬 | 傳奇球星表演賽，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元

 

　　大球場上周上演的「傳奇球星表演賽」，賽前賽後的安排引來批評。有已購買特別體驗套票的球迷，未能與球員簽名合照。截至今早，消委會共接獲16宗相關投訴，涉及款項約11.8萬元，最高金額的一宗大約14000元，涉及購買兩張套票。

 

　　消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目上表示，涉事的套票以可在見面會與17名球員單對單合照和簽名為賣點，但投訴人反映入場後逗留時間很短，很多球員已陸續離開，認為在過程中，大會處理不當。

 

皇馬 | 傳奇球星表演賽，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元

官方聲明

 

 

皇家馬德里香港球迷會就昨日(12月21日)大會Legend Assemble 於下午5時所發的聲明之補充

 

 

消委會：主辦單位未必完全觸犯商品說明條例

 

　　黃鳳嫺指，投訴人希望退款，但主辦方認為每人與球星合照和簽名的數目不同，不能全數退款。她認為事件存在消費爭議，但涉及人數不多，只有約30多人，相信主辦方絕對有能力處理，希望主辦方可以彈性和人性化妥善安排，又指主辦單位有局部提供條款承諾，未必完全觸犯商品說明條例，如果消費者與大會最終未能達成共識，可能要透過小額錢債處理。

 

　　她呼籲，舉辦歌迷會、簽名會等活動的主辦方，要做好把關工作，才不會連累香港形象，若消費者不滿有關活動，應保留單據和照片，以作日後跟進。

 

江玉歡憂影響香港形象

 

　　立法會議員江玉歡在同一節目說，事件某程度影響外界評估香港舉辦活動的能力，影響香港形象，導致計劃來港舉辦活動的組織方卻步，而類似表演或賽事出現事故並非首次，理論上可以避免。她認為主辦方需要考慮清楚是否可以實現口頭或宣傳廣告上的聲稱，否則不能有相關承諾。

　　江玉歡表示，透過法例處理相關事件或需要很長時間，對消費者並非最好保障，建議政府考慮制訂「良好作業守則」，列明「貨不對辦」的定義、需要退款的情況、以及宣傳廣告和處理投訴的做法等，讓業界遵守。政府也可以增設專門部門，協助主辦方舉辦大型活動盛事。

 

撰文：經濟通採訪組

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