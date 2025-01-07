賣地計劃 | 政府今季推一幅東涌住宅地涉745伙，全年供應不達標

發展局周二（7日）公布2025年1月至3月賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，政府今季將以招標形式推出一幅東涌住宅用地，該用地面積達3.7萬平方米，料可興建745伙單位。計及市建局、以及私人發展和重建項目本季完成地契修訂的項目，預計本季合共提供約1100伙。

（Nelson攝）

甯漢豪表示，該幅用地並非在早前公布的賣地表上，但考慮到市場環境及持份者的意見，加上最近港鐵(00066)亦成功推售一幅附近的用地，所以認為目前為合適的時間將用地推出。

她又指，是次推出的用地招標條款相對簡單，沒有任何興建政府設施的要求，同時地皮屬填海區，所以發展商無需作任何的調整，有助減省發展成本。

甯漢豪表示，今季私營房屋土地供應方面，市區重建局計劃於今季推出山東街/地士道街發展項目，預計可以提供大約340個單位，另外私營發展及重建項目方面，暫時預計將有兩個項目將會在今季完成地契修訂程序，合共可以提供13個單位。

料今年度供應達8340伙，為全年目標63%

甯漢豪表示，連同本年度頭三季的供應，全年四個季度來自不同來源的私營房屋土地供應，預計合共可以提供大約8340個單位，為本財年的供應目標的63% 。

她強調，上述數字還未反映第四季度，一些無需修訂地契的個案的供應數字，因為有關數字將有所滯後，因此實際全年供應將於稍後時間公布。

她又指，今個財政年度的私人土地供應未達到年度目標，這個情況是可預見，並且認為是合理的部署。由於高息環境和地緣政治，影響了資金的流向，壓抑了本地的資產市場，發展商投地是比較保守，即使近月利率下調，經濟情況有所好轉，惟發展商仍然需要時間作出部署。即使政府手上有地，但今季仍然以務實及審慎的態度推地，反映政府對土地供應有主導權。

賣地收入暫達40億，惟未完成反映全年收入

（資料圖片）

甯漢豪表示，政府賣地收入目前達40億元，惟強調該數字未完成反映全年收入。

她指出，目前仍有一些已經完成地契修訂，以及對方已經接受條款仍未完成交易的個案仍在處理中，有關收入數字有所滯後，因此目前40多億的收入未反映全年總地價收入。

交椅洲人工島施工日期無需太早下定論

財政司司長陳茂波日前指出，工務工程將按緩急輕重排序。甯漢豪表示，目前北都發展的優次高於交椅洲人工島，又認為交椅洲人工島施工日期未必需要太早下定論。

她指出，就交椅洲人工島發展近日局方已提交環評報告，但強調未來開展填海工程的時間需要視乎未來的各個研究進度，以及其他工程項目的優次。她認為無需現在為工程開展定下一個日期，指目前做好工程準備工作，再視乎未來經濟情況以及財政情況再作決定。

重推勾地表與政府方針背道而馳

被問及會否考慮重推勾地表，甯漢豪表示，目前大方針是政府主導賣地，如重推勾地表即意味由發展商主導，與政府方針背道而馳。

另亦有意見指，政府賣地及勾地可並行，但甯漢豪指這樣也有不好之處，會引起市場混亂，又指政府亦樂意聽取發展商意見，大門隨時開放。

撰文：經濟通採訪組

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