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公屋 | 房委會黃碧如：若濫用公屋情節嚴重，建議使用者亦須負刑責

15/01/2025

公屋 | 房委會黃碧如：若濫用公屋情節嚴重，建議使用者亦須負刑責

 

　　房委會建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，濫用公屋的「商業行為」定義難以一概而論，但個人認為，一些非常嚴重的濫用公屋行為，如將單位用作明顯的牟利用途，使用者亦要負上一定刑責，增加阻嚇性。

 

　　房委會建議修訂《房屋條例》，分為4大方面，包括將嚴重濫用公屋列為刑事罪行，違者建議罰款50萬元及監禁1年。黃碧如今日在電台節目表示，她相信修例後具一定阻嚇力，會令一些無需要再居住公屋單位的人士能交回單位。

 

單位內幫人補習不算嚴重濫用公屋

 

　　對於如何定義嚴重濫用公屋，黃碧如解釋是非居於單位但卻利用單位謀取私利賺錢，但她亦顧慮到，如將嚴重濫用公屋範圍包含太廣，可能會令一些仍居於單位，但用作做一些小手工出售或補習等，相對嚴重程度較低的行為，也變成刑事罪行，所以她認為這類其他行為最適合的處理方法，是根據租約執行，若有違反條款就會發出遷出通知書收回單位。

 

　　她指，過往曾見有住戶將公屋用作健身室、貨倉及補習等，這類都屬商業行為。但若租戶仍在單位居住，相信擺貨的程度不會很誇張；又例如仍在單位居住但又用作辦公室，在家工作，這便難以定義是嚴重濫用行為。

 

　　另外一種嚴重濫用行為，是將單位分租，例如Airbnb等作出短期租約，這種分租罪行要涉及金錢利益，需要針對性的刑事打擊。

 

陳家珮：房協可參考房委會做法

 

　　至於是否應將房協的屋協出租單位納入《房屋條例》規管，立法會房屋事務委員會委員、房委員會資助房屋小組委員會委員陳家珮認為，房署的出租單位比房協多，雖然房協未必會完全按條例規管租戶，但相信亦會參考房委會做法。她指，今年是今屆立法會會期最後一年，預料會有較多法案需要審議，會爭取《房屋條例》修例盡快通過。

 

撰文：經濟通採訪組

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