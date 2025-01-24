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金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院主席

24/01/2025

金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院主席

 

　　金發局公布，已再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院董事會主席，以及再度委任7位現任董事會成員，由今年1月17日起生效，為期兩年。

 

　　7位董事會成員包括區景麟、金樂琦、林俊明、盧彩雲、黃永光、陳浩濂及吳國才。

 

撰文：經濟通採訪組

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