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貿易戰 | 貿發局估算香港產品面臨逾4億美元額外關稅

05/02/2025

貿易戰 | 貿發局估算香港產品面臨逾4億美元額外關稅

 

　　香港貿發局發表經貿研究文章指出，據特朗普政府在2月5日《聯邦公報》上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國內地和香港的商品，且價值低於800美元商品亦不再享有美國「低值免稅」(De Minimis)優惠，同樣需繳納額外10%關稅。另任何來自香港的國際郵件不論價值，均須申報。

 

　　文章提到，所加徵關稅亦適用於在中國內地或香港進行的修理、改造或加工的價值，或主要在內地或香港製造、組裝的價值。而不需徵收10%額外關稅商品例如部分捐贈品、出版刊物、電影、海報、藝術品等；個人用品。

 

以2023年額度計算，香港產品面臨逾4億美元額外關稅

 

　　貿發局數據顯示，以2023年美國從香港的進口總額為41.158億(美元．下同)，當年面臨5800萬元的進口關稅。如果加徵10%關稅，當年香港產品將面臨4.116億元的額外關稅；中國內地產品則面臨420.81億元的額外關稅責任。

 

　　另於2023年，香港在美國市場的貿易加權平均關稅稅率僅1.4%，但如果額外徵收10%的關稅，稅率將達到11.4%。中國內地稅率則會由10.5%升至20.5%，大幅上升主因之一是內地主要產品，例如智能手機、筆記型電腦或遊戲機不涉及任何常規關稅或第301條關稅。

 

撰文：經濟通採訪組

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