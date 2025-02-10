簡樸房規管諮詢期滿，關注組織倡做好安置並定起始租金

政府就「簡樸房」規管制度公眾諮詢今日結束，多個關注組織建議當局做好安置配套及定立起始租金。

多個關注劏房問題的地區組織聯同數十名劏房住戶，早上到房委會遞交居民意見書。公屋聯會要求政府提供足夠單位安置劏房住戶，社協及劏房支援連線代表稱，逾700份意見書中，有近八成半意見認為，凡因簡樸房規管制度而被逼遷的劏房戶，應獲政府於原區安置。不少意見亦建議政府設立「起始租金」，以免業主將改裝及認證？房的成本轉嫁到租客身上。

建議政府考慮租金補貼

組織代表亦建議政府考慮租金補貼措施，及放寬過渡性房屋及簡約公屋申請資格至未申請公屋人士。

社協就指當局建議簡樸房面積不少於8平方米，仍屬於非常擠逼，應分開一人及家庭計算人均面積，同時有較長的寬限期，避免劏房單位一次過改裝，減少市場供應，同時定立起始租金。

社協副主任施麗珊表示，租住將隨租用面積增加而上升，業主已反映，一定會收多些租金，視乎地段、設施、有沒有升降機，由5100至7000多8000元都有業主說會收，所以基本上現時劣質劏房居民正交2000尾，或板間房2000元，最高都是3500元，基本上要他再交多些，居民會很有壓力。

撰文：經濟通採訪組

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