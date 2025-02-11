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財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼制度

11/02/2025

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼制度

 

　　ACCA(特許公認會計師公會)香港分會今日就2025/26年度的政府財政預算案，發表20項建議。在開源方面，ACCA提出9項開拓更多收入來源的建議。當中建議政府更有效運用資產，包括商業化過剩政府物業及出售政府固定資產。

 

商業化過剩政府物業及出售政府固定資產

 

　　ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳麗娟表示，政府在香港擁有大量物業，可以採取積極主動的方式，策略性地管理這些資產組合，以獲得合理的財務回報，協助緩解現時財政壓力。舉例說，政府可以將超出其營運需求的部分資產，與商界合作，以商業化方式處理。此外，政府亦可以考慮出售部分未有用途的資產，以減低營運成本及直接創造收入。透過這些措施，政府可優化資產管理政策，增強財政可持續性，為長遠審慎理財奠定基礎。

 

擴闊體育博彩範圍

 

　　另一方面，ACCA提出擴闊體育博彩範圍，將籃球納入其中。陳麗娟表示，根據美國一項調查指出，籃球是僅次於足球的全球第二大受歡迎博彩運動。香港特區政府對足球比賽的淨投注收入徵收50%的博彩稅，而博彩稅收入約佔政府總收入的4%。開放籃球博彩，不單符合市場趨勢，更有助擴闊政府收入，以及規範非法賭博活動。同時，ACCA亦呼籲政府就預防問題賭博，進行更多公眾教育宣傳工作。

 

倡設「政府效率部門」

 

　　除了開源外，ACCA亦提出6項節流及5項照顧民生的建議。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席尹佩儀表示，該會提出有關節流的措施，目的是希望可以緊守財政紀律，提高營運效率，並確保香港財政的可持續性。例如在「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」方面，近年產生相當大的支出。建議政府在財政角度作重新評估，例如考慮將由現時2元劃一資助方式改為分級補貼制度，根據票價高低提供優惠。此外，由於香港在社會福利、醫療及教育方面的開支沉重，該會建議政府借鑑美國的做法，設立「政府效率部門」，以檢視政府部門的運作，減少不必要的開支。

 

為聘用外籍傭工家庭提供稅收減免

 

　　在改善民生福社方面，尹佩儀指出，不少中等收入家庭聘用外籍傭工，協助應對生活所需。為了減輕他們的財政壓力，該會建議政府為聘用外籍傭工的家庭提供稅收減免，上限為10000元。有關建議亦可鼓勵辭職以照顧家庭的人士重返工作崗位，從而提高香港的生產力，及增加政府的稅收。另一方面，為了提高香港的出生率，除了現金津貼外，ACCA建議修訂《僱用條例》延長有關法定陪產假和產假，讓父母有更多時間照顧新生嬰兒。現時法定陪產假為5天及法定產假為14星期，僱主可以向政府申請第11至14星期的產假薪酬補償，每位員工上限為8萬元。

 

撰文：經濟通採訪組

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