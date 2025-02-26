預算案 | 本財年赤字872億，25/26年度財政儲備降至5803億

財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，他指出2024/25年度，政府的整體收入修訂預算約為5596億元，較原來預算低11.6%。其中，利得稅與薪俸稅收入依然保持平穩，分別為1777億元以及880億元，與原來預算相若，反映香港經濟韌性強勁。

他又指，然而資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。

2024/25年度，政府的整體收入修訂預算約為5596億元，較原來預算低11.6%，主要因土地和印花稅的收入均有所減少。（Shutterstock）

開支修訂為7548億，較原來預算低221億元

2024/25年度政府開支與預算相若，整體開支的修訂預算為7548億元，較原來預算低221億元。其中，經常開支為5625億元，較原來預算低177億元。

計及發行1300億元政府債券及償還221億元到期款項後，預計2024/25年度（本財年）綜合赤字為872億元。財政儲備在今年3月底（本財年底）預計為6473億元。

25/26年度財赤670億，財政儲備降至5803億

2025/26年度方面，陳茂波指出計及2025/26年度政府債券發行額約1500億元及償還約541億元款項後，年度赤字預計670億元，財政儲備將下降至5803億元。

展望2025/26年度，政府會持續投入資源，鞏固經濟增長勢頭，推動創科產業加速發展和提升公共服務，並增加基建工程開支以配合北部都會區和其他與經濟民生相關的工務工程，支持香港經濟持續發展。

他指出，2024年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約81億元經營開支及141億元非經營開支，相關措施的財務影響已在2025/26年度財政預算反映。2025/26年度政府整體開支將上升約8.9%至8223億元，相當於名義本地生產總值的24.4%。

2025/26年度經常開支將增加4.5%至5881億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3486代元，佔經常開支近60%。非經常開支則減少3.4%至361億元。

2025/26年度地價收入預算為210億元

2025/26年度的總收入預計為6594億元。入息及利得稅預計為3012億元，較2024/25年度修訂預算上升8.4%。以2025/26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024/25年度修訂預算上升55.3%。

考慮到近期股市的交投情況，印花稅收入預算約為676億元，較2024/25年度修訂預算上升16.5%。另外，政府會從6個在政府帳目外設立的種子基金回撥約620億元。

撰文：經濟通採訪組

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