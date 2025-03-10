公屋上調入息限額1.7%，梁子穎批評相關加幅未符現實

房委會完成公屋入息及資產限額檢討，擬於2025/26年度上調公屋入息限額，平均加幅1.7%。房委會資助房屋小組委員會委員、工聯會立法會議員梁子穎表示，是次上調水平未能符合現實，因為現時一些清潔工人和保安入息水平已超過最低工資水平，新門檻將令部分全職工作申請人寧願辭職或「打散」工作，令入息不超過水平，才可保留申請公屋資格。

憂有違中高齡人士就業政策原意

梁子穎在電台節目中表示，調升申請門檻後，2人家庭中可能有一人因符合新門檻而「被逼」辭職，他擔心不符合政府推動中高齡人士就業政策，亦不能釋放勞動力，對整體經濟有很大影響。





另一名資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣亦表示，如2人家庭中，兩人領取最低工資，平均每日做足10小時，每月返足20多日工，收入會比檢討後的公屋入息限額高。他認為在現時公屋供應不足的情況下，應先照顧最有需要的一群，特別是輪候公屋的家庭，認為要作出平衡及取捨。

資助房屋小組周五開會討論建議

房委會完成公屋入息及資產限額檢討，建議2025/26年度公屋入息和資產限額均平均上調1.7%。房委會資助房屋小組將於本周五(21日)的會議上討論。

根據房屋局提交予立法會的文件顯示，在公屋入息限額調整中，以2人家庭的建議加幅最高，達2.5%，由19730元增至20230元；4人家庭加幅為0.2%，由30950元增至31000元。資產限額方面，以2人家庭為例，下年度的資產限額建議為39萬4千元，4人家庭就建議由59萬增至60萬元。

撰文：經濟通採訪組

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