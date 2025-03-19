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姚柏良憂提高機場離境稅令更多旅客選擇周邊機場，有礙航空業復甦

19/03/2025

姚柏良憂提高機場離境稅令更多旅客選擇周邊機場，有礙航空業復甦

 

　　新一份《財政預算案》提出，將每名飛機乘客的離境稅由120元增至200元，立法會今日首讀及二讀相關修例草案。立法會旅遊界議員姚柏良表示，在本港航點航班還未完全恢復的情況下，便大幅增加機場離境稅，會對航空業務復甦造成障礙，希望當局三思。他特別提到，對於一些廉價航空公司而言，離境稅的成本甚至可能超過機票價格，影響旅客的選擇。

 

姚柏良憂提高機場離境稅令更多旅客選擇周邊機場，有礙航空業復甦

　　姚柏良在電台節目表示，對於一些廉航來講，稅款的成本比機票還要高，超過六成的加幅令人覺得是一個相當大的升幅，而廉航本身要靠薄利多銷，若成本高的話，令乘客出行次數減少，會削弱航空輸出的功能。

 

旅客或根據成本轉用替代機場

 

　　文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前表示，離境稅對一般機票價格的影響相對較小，並且會在旅客訂票時收取，不會在抵達機場時突然增加費用，認為不會對旅客造成不良影響。姚柏良對此持不同意見，認為旅客會根據成本做出精明選擇，增加稅費可能會導致更多旅客選擇其他機場。

 

　　姚柏良進一步解釋，旅客在訂購機票時會清楚看到各項費用，包括離境稅、燃油附加費和保安費等，若香港機場費用過高，旅客可能會選擇深圳或廣州等周邊替代機場，尤其是飛往內地的旅客，這將削弱香港作為國際航空樞紐的競爭力。他認為香港應考慮如何吸引更多大灣區居民使用香港國際機場，令到本港機場的樞紐地位更鞏固。

 

　　在過境或轉機方面，當局提出的同一天轉機豁免離境稅，姚柏良期望最少改為24小時內轉機豁免，甚至過境可以豁免，以免窒礙業界開拓更多客源使用香港機場。

 

撰文：經濟通國金組

　　

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