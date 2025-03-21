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公屋富戶 | 房委會通過收緊公屋富戶政策，富戶租金上調

21/03/2025

公屋富戶 | 房委會通過收緊公屋富戶政策，富戶租金上調

 

　　房委會資助房屋小組委員會通過收緊「富戶政策」，除了提高「富戶」需要繳交的額外租金外，亦調整須遷出單位的入息限額水平。

 

　　自明年10月起，公屋租戶超過入息限額2倍但不高於3倍，將由現時繳交1.5倍租，增至交2倍半租金。例如2人富戶家庭租用屯門一個約250呎單位，每月租金會由1994元，增加至3249元。至於富戶入息超額3倍至不足4倍，需由交2倍租金增至3.5倍；入息超額4倍至不足5倍，就增至交4.5倍租金，加幅達125%。

 

　　目前「富戶」家庭入息超額5倍必須遷出單位，新增在兩個申報年期內，即合共4年，入息超額4倍、不高於5倍的「富戶」也要遷出單位。消息指，考慮到簡撲房措施推出，及私人市場需求上升，為避免對私人市場造成衝擊，暫時不考慮一刀切提高遷出門檻。

 

　　消息指，目前4萬名富戶中，約有400戶觸及遷出門檻，預計相關富戶最快在2029年遷出，相信新措施不會影響經濟情況初見好轉的租戶，同時讓經濟條件較佳的租戶遷出單位，確保公屋資源妥善運用。

 

　　房委會小組又通過，富戶自願遷出的4年內，仍可以「綠表資格」購買居屋及綠置居單位。小組同意在下期居屋起，調整綠白表比例至5:5，同時研究推出新安排，協助富戶有更高機會購買心儀單位。

 

撰文：經濟通採訪組

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