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港府與第4批18家重點企業簽約，包括生命健康與新能源科技行業

08/04/2025

　　香港政府與第4批重點企業夥伴舉行簽署儀式落戶香港，涉及18間企業，當中包括人工智能與數據科學，生命健康科技，先進製造與新能源科技等行業。當中14間企業來自內地，2間來自美國，1間來自新加坡，另有1間不公開企業名稱。不少企業均來自內地。

 

港府與第4批18家重點企業簽約，包括生命健康與新能源科技行業

（資料圖片）

 

　　其中一間簽約企業、百度智能駕駛國際化業務總經理牛昊天表示，該公司選擇來港是希望將自動駕駛技術和先導應用在香港落地，雖然香港在自動駕駛方面的法規不同，但認為並非不能解決，公司會與特區政府溝通，以及配合特區的政策，將相關技術進一步在港擴展。

 

理想汽車目前規劃在港投資約20億

 

　　另一間簽約企業、理想汽車(02015)高級副總裁李冠華表示，公司會在香港作長期投資，總額達20億元，將在港設總部作為海外投融資與資金管理中心，國際知識產權管理與技術標準輸出平台，研發協作樞紐和全球化人才招募與訓練基地。談到美國關稅戰，她指，理想直營的出口業務才剛啟動，所以關稅對公司銷售層面影響不大，但要關注供應鏈採購成本，公司仍在分析。她提到美國對中國進口汽車關稅一直非常高，所以未來業務目標國並不包含美國，認為關稅影響可控。

 

CertiK冀推動安全Web3生態圈

 

　　另外來自美國的Web3網絡安全供應商CertiK，首席安全官李康稱，香港辦公室過去一年業務表現相當不錯，利用香港作基礎，服務多間位於歐洲和亞洲的銀行，幫助他們評估和識別進入虛擬資產領域的潛在風險。他指，通過與本地大學和研究機構合作，CertiK在促進香港區塊鏈技術的進步方面處於有利地位，有助推動安全且繁榮的Web3生態圈，吸引全球人才和投資。

 

　　財政司司長陳茂波在簽約儀式致辭時指，今次引進的企業不少將在香港設立研發中心，或者擴展業務，設立全球或地區總部。連同早前引進的重點企業，未來數年會在香港合共投資約500億元，創造超過2萬個就業機會。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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