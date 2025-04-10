金管局聯同警方及銀行推5大措施打擊傀儡戶口

金管局聯同警方及銀行公會宣布推出五項新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包括詐騙及相關傀儡戶口網絡，確保反詐騙工作足以應對不斷演變的詐騙活動和符合國際最佳做法。

開放更多防騙視伏器數據

為了打擊傀儡戶口，當局會向銀行及儲值支付工具營辦商，開放更多防騙視伏器數據，包括銀行帳號、電話號碼及電郵地址等。銀行業可透過詐騙監察系統，標示出相關可疑戶口，並持續監察。如發現可疑交易，即時提醒潛在受害人及報警。

金管局已提出修訂《銀行業條例》，容許如發現帳戶及交易資料，懷疑涉及受禁行為下，銀行之間可按機制在指定平台披露有關信息，爭取年底前在立法會通過。警方亦會向主要銀行公開「防騙視伏器」的數據。目前，已有10間銀行在警務處管理的FINEST平台上分享資料，預期今年底前將推出一個可容納更多資訊交換的新平台。

去年錄逾4.4萬宗詐騙案

為支援銀行有效地執行這些措施，金管局將與銀行緊密合作，透過專題審查檢視銀行管控措施的表現，並建立定期溝通機制，不斷提升銀行業偵測傀儡戶口網絡的能力。加強「切勿借/賣戶口」的公眾宣傳及教育。

警務處總警司林焯豪表示，去年有超過4萬4千宗詐騙案，較前年升12%，但升幅已較之前兩年、每年有超過四成的升幅明顯放緩，而去年的騙案損失金額達91.5億元。警方數據顯示，銀行在去年下半年共發出超過5萬個「可疑帳號警示」，預計涉及約10億元高危交易。

撰文：經濟通採訪組

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