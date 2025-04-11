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國泰：禁空服員帶「尿袋」上機為保安全，將有方案減少不便

11/04/2025

國泰：禁空服員帶「尿袋」上機為保安全，將有方案減少不便

 

　　飛機乘客由4月7日起被限制使用俗稱「尿袋」的外置充電器，國泰航空(00293)則禁止機組人員攜帶，有空中服務員表示，擔心會阻礙處理公務及私人緊急事務。國泰航空機艙服務總經理余致宏昨天(10日)向機組人員發信解釋，此舉目的是要保障乘客及機組人員安全，禁帶是目前唯一可行的做法。

 

國泰：禁帶是目前唯一可行做法

 

　　國泰航空機艙服務總經理余致宏表示，公司曾研究不同方案，包括將「尿袋」存放在封閉隔間或放在員工制服內，但經考慮後認為不可行，故禁止機組人員攜帶。

 

與不同航點酒店商討提供外置充電器安排

 

　　他表示，國泰將推出一系列措施，包括下星期二(15日)起，機組人員可以在國泰城的機組人員休息室，借用外置充電器：公司亦正在與不同航點的酒店商討提供外置充電器的安排，稍後將公布詳情；另外，駐歐洲、北美、澳洲及紐西蘭航點的職員本月底前，將開始向機組人員提供外置充電器，期望減輕有關措施造成的不便，又將持續檢視及與民航處商討政策，並商討包括機上安全放置外置充電器等緩解方式。

 

江玉歡：民航處新規定已足夠

 

　　除了國泰及旗下香港快運外，本地另外兩間航空公司並無規定機組人員不可以帶外置充電器上機。立法會議員(選舉委員會)江玉歡相信，民航處的新規定已足夠，其他航空公司毋須跟隨國泰的做法。她認為，機組人員只要把外置充電器集齊，放在當眼處已夠安全，或國泰可考慮在機上為他們提供電源，或指定的外置充電器為電話充電。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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