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關稅戰 | 夏寶龍：美國蠻橫霸道，不是要我們的稅而是要我們的命

15/04/2025

關稅戰 | 夏寶龍：美國蠻橫霸道，不是要我們的稅而是要我們的命

　　中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日開幕儀式上發表視像致辭，批評美國對從不設關稅的香港累計加徵145%關稅，是蠻橫霸道及無恥之極，稱「美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」

 

　　夏寶龍表示，最近美國對6名中央政府駐港機構和香港特區政府官員實施所謂制裁，再次暴露其霸道霸淩的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里，而香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實行「零關稅」。過去10年，美國對香港貿易順差達2715億美元，香港是美國最大的貿易順差地，但美國依然對香港如此加徵關稅，簡直是蠻橫霸道、無恥之極。

 

若以為向美國求饒就能換來和平，極其幼稚

 

　　夏寶龍指，誰妄圖讓國家重回極貧極弱，誰就是敵人，外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，妄圖阻礙市民過上美好生活，是癡心妄想；美國一而再，再而三對香港進行遏制打壓，只會令在香港的代理人加速滅亡，最終必將反噬，讓美國這個鄉巴佬，在中華民族5000年文明中哀嚎。

 

　　他又提到，現在中國作為世界第二大經濟體、第一大工業國，正昂首闊步踏上強國建設、民族復興的新征程，無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，更加沒什麼好怕的，如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的，稱大家要丟掉幻想。美國所謂「制裁」和「對等關稅」，撼動不了中央政府和香港特區政府的決心意志，嚇不倒包括香港同胞在內的14億中國人民，只會讓國民更加堅定地團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定。

 

企業家要以實際行動及「烈火金剛」的堅強品質建設香港

 

　　他表示，要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，保衛香港、保衛國家，打造高水準安全護航高品質發展。他相信工商界和企業家會用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家，在當前美國極限打壓的形勢下，更需要企業家以「烈火金剛」的堅強品質建設香港、紮根香港。希望香港工商界和企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水。

 

　　他又指，今天香港同胞進一步把愛國愛港精神傳承光大，特別是面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，「滄海橫流，方顯英雄本色。」在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節。那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗呐喊的，絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的駡名。在大義大節面前，要特別清醒。

 

撰文：經濟通採訪組

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