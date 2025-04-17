牛肉乾 | 傳「牛肉乾」加至400元，陳紹雄：交通收費及罰款加幅溫和

消息指，政府計劃將俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款金額，由320元調高至400元。立法會交通事務委員會主席陳紹雄表示，委員會下星期將討論有關問題，政府很快便會提交文件，形容坊間的消息「雖不中亦不遠矣」。

陳紹雄今早在電台節目上表示，任何加費都不會受歡迎，政府財赤、市民「荷包」亦緊，有關費用超過30年未調整，現時適宜去討論調整，大家都預期會加價。他認為無論從通脹或公共服務收支平衡而言，加幅相對溫和，新加坡、倫敦和澳洲的相關收費是香港10倍。

罰款要有阻嚇力

對於超速等其他違反交通規則的罰款或增加約50%，陳紹雄指，罰款要有阻嚇力，才能保障道路使用者安全，在一籃子考慮下，包括多年無加價和政府財赤等，形容勉強都要接受。至於私家車停車收費咪表，可能由每節2元上調至每節4元，陳紹雄稱，收費調整後仍比商用和公共停車場每小時收費低，認為當局要加強執法，防止咪表位被長時間佔用。

政府表示，電動私家車牌照費架構，由車輛淨重量改為以「額定功率」計，陳紹雄指，電動車電車續航力技術不斷創新，改變計算方法是無可厚非，亦與時並進。

運輸界冀降低加幅，泊位不足引致違泊

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在同一節目表示，「牛肉乾」多年未加，政府財赤下要加費也合理，惟目前經濟差，商用車「搵食艱難」，期望加幅低一點，否則商用車司機百上加斤。

他又說，司機不想違例泊車，但現時泊車位不足，期望執法人員「抄牌」時更人性化，例如明知司機正在洗手間，可等多數分鐘。

撰文：經濟通採訪組

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