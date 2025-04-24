樓市 | 團結香港基金：私宅發展周期明顯放緩，建議政府精簡審批簡化地契

團結香港基金今日發表《香港房屋趨勢導航2025》報告指出，未來五年，私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到1.71萬伙及3.77萬伙，足達《長遠房屋策略》目標。但因私樓賣地市場疲弱，基金會建議當局應繼續精簡審批簡化地契。

私人住宅發展周期明顯放緩

報告指出，私人住宅發展周期各階段正在明顯放緩，目前賣地市場被保守氛圍籠罩。2024年獲批預售同意書申請數量、上蓋建築工程動工數量、以及私營房屋土地供應的估計單位數量，都在持續減少。基本面疲弱，加上規避發展風險意識增加，自2022/23年度以來成功批出的官地持續減少，且其地皮規模和樓面地價亦有所下跌。

報告亦對2011-2020年間招標並已完成發展周期的超過100幅官地進行分析，發現近年發展時長延長了33%，而發展時長當中逾半時間涉及到施工前與施工後階段。地盤複雜性和興建公共設施要求，可能是導致這兩個發展時長大幅延長的原因。因此報告促請政府繼續精簡審批程序，並簡化地契條款。

公屋落成量正步入「收成期」

報告指出，公營房屋落成量正步入「收成期」。預計2025/26至2029/30年度期間，單靠傳統公營房屋年均3.21萬個單位，已超越《長策》的目標，為《長策》2014年公布以來首次發生。加上簡約公屋正在穩步推進，未來五年公營房屋每年平均落成量將達到3.77萬個單位。

報告預計，未來四年香港房屋委員會的年度建築開支將增加73%。考慮到未來有一定供應緩衝提供空間，報告建議當局應重新檢視「插針樓」和地形複雜的發展地盤的成本效益，以控制不斷膨脹的建築開支。

李正儀：香港房屋市場目前正在風浪中航行

團結香港基金總裁李正儀指出，香港房屋市場目前正在風浪中航行，受到高利率、高建築成本，和貨尾積壓等不利因素影響，市場更趨保守，出現悲觀情緒和輿論也是不難理解。然而，當局須盡力避免這樣的悲觀想法變成現實。特別是在經濟波動的背景下，土地房屋策略更需具前膽性，讓市場與政策之間靈活配合應對挑戰。

葉文祺：貿易戰對樓市影響好壞參半

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，中美貿易戰令股市出現波動，買家入市意欲減少，但在貿易戰下美國亦有可能提早減息，可見貿易戰對樓市中短期影響好壞參半，比較難於現時預期對樓市的實際影響。

他又指出，樓市轉差令發展商庫存增加，同時減低其投地意欲，但強調政府不應停止賣地，但可以在推地步伐及地皮規模上作出調整以吸引發展商投地。

撰文：經濟通採訪組

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