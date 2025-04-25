強積金 | 積金評級：4月MPF人均暫蝕約9100元

強積金研究機構積金評級預計，強積金4月份月初至4月22日投資虧損約為3.24%，按金額計算，投資虧損約為434億元，相當於479萬名強積金成員每人平均虧損約9100元，將是強積金推出以來第27個最差的單月回報表現。

年初至今人均累蝕約1800元

如果市場在4月份最後一周保持不變，強積金年初至今投資虧損將約為0.64%，這是自2025年以來年初至今回報表現首次跌入虧損區域，亦是自2022年以來最差的首4個月累計回報表現。按金額計算，年初至今累計投資虧損約為86億元，即每名成員平均虧損約1800元。

4月所有股票基金類別均見紅

4月份所有股票基金類別均出現虧損。香港及中國股票基金月初至今下跌約7.11%，目前是4月份表現最差的強積金資產類別。但由於今年開局表現強勁，年初至今仍以3.99%的回報率排名第二，這是自2021年以來最佳的首4個月回報表現。

美國股票基金4月份月初至今下跌約5.94%，是自2023年10月以來首次連續第三個月下跌。該資產類別年初至今下跌約10.89%，是自強積金推出以來第二差的首4個月回報表現。

計入4月份供款後，估算截至4月底強積金總資產約為1.298萬億元，為強積金推出以來的第五高水平，相當於每名成員平均帳戶結餘約27萬元。

特朗普關稅措施令市場短期波動

積金評級主席叢川普表示，美國總統特朗普宣布全面調高關稅，引發全球迴響，市場出現了自新冠疫情和全球金融危機以來從未有過的單日波幅。他指，積金成員無法避開短期市場的干擾。強積金資金流動向顯示，成員傾向於短線交易而非長線投資，但沒有人能透過高買低賣來賺錢，也無法持續預測市場波動。他敦促強積金成員堅持長線投資的基本原則，努力避開不必要的市場干擾。

撰文：經濟通採訪組

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