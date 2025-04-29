  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

環聯：香港去年可疑數碼詐騙交易率達6.2%，連續五年高於全球

29/04/2025

環聯：香港去年可疑數碼詐騙交易率達6.2%，連續五年高於全球

 

　　香港信貸資料服務機構環聯發布最新的2025年全渠道詐騙狀況報告，顯示於2024年間源自香港的所有數碼交易中，6.2%為可疑詐騙交易，較全球的可疑數碼詐騙交易比率(5.4%)高出15%。自環聯於2020年開始發布相關數據以來，香港的可疑數碼詐騙交易比率已連續五年超越全球水平，反映本港在數碼科技應用越加普及和日趨複雜的行騙手法下，防騙工作持續受到挑戰。

 

人均損失中位數逾約3.35萬港元

 

　　根據環聯於去年11月至12月期間在18個國家和地區進行的消費者調查指出，近三分之一(29%)受訪者表示在過去一年曾在網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙中蒙受金錢損失。香港亦同樣有29%受訪者表示曾蒙受金錢損失，人均損失中位數更高達4332美元，即逾約3.35萬港元，遠超全球損失中位數1747美元（即逾約1.36萬港元），令香港成為環聯全球調查中平均詐騙損失第三高的市場。


　
零售、虛擬社區及金融服務業為詐騙交易比率最高三大行業

 

　　於2024年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中錄得最高的可疑數碼詐騙交易比率，達17.8%；較2023年大幅增加113%。縱觀報告內的國家和地區，香港零售業之可疑數碼詐騙比率於2023至2024年間的升幅不僅位居首位，更遠超行業整體數碼交易宗數的按年15%增長，可見可疑詐騙的增長已明顯超越整體行業發展水平。

 

　　相關趨勢與香港警方的本地數據吻合。香港警方在2024年錄得近12800宗網上購物騙案，累計損失金額超過3.56億港元；與2023年3相比，按年分別增加43%及87%，反映整體零售生態系統的防騙措施有待加強。

 

　　虛擬社區（包括網上論壇和約會網站等）的可疑數碼詐騙交易比率則在2024年達17%，為本港第二高的行業；其次是金融服務業(5.4%)。

 

　　雖然金融服務業仍是香港可疑數碼詐騙交易比率最高的三大行業之一，然而其可疑數碼交易比率卻較2023年的6.6%大幅下跌18%，即使同期行業的整體數碼交易宗數按年增長近四分之一(23%)。可疑數碼交易比率下跌或受惠於香港政府所實施的多項預防詐騙措施，例如擴展「可疑帳號警示」範圍至網上銀行及櫃位轉帳4，加強保障消費者面對日益增加的詐騙風險。

 

騙徒改為誘騙受害人交出短訊單次性密碼

 

　自銀行於2024年2月推出防範惡意軟件的措施後，騙徒隨即改變手法，改為誘騙受害人交出短訊單次性密碼(SMS OTP)，以繼續進行詐騙活動。

 

　　環聯亞太區產品技術高級總監張家龍表示，根據環聯調查，香港去年接報的詐騙損失金額中位數高達逾3.35萬港元，遠高於本港最新的月入中位數2.2萬港元，可見情況值得關注。預防詐騙一直是本港的重點工作之一，深信加強監管機構、企業和消費者之間的合作對於有效降低詐騙風險至關重要。未來期望看見更多跨行業的合作，攜手加強防騙措施，保障更多企業及消費者。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

06858

本間高爾夫

--

異動股

02828

恒生中國企業

--

異動股

02800

盈富基金

--

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,527.62
    +300.03 (+0.746%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,560.83
    +32.08 (+0.580%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,461.32
    +95.19 (+0.548%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.416
變動率︰+2.993%
較港股︰--
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升89.180
變動率︰+2.006%
較港股︰--
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌6.781
變動率︰-1.798%
較港股︰--
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.300
變動率︰-17.194%
較港股︰--
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升23.840
變動率︰+1.967%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.550
變動率︰+1.621%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.770
變動率︰-1.984%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.290
變動率︰-2.326%
精選美股 More
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰升23.790
變動率︰+3.210%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌409.230
變動率︰-2.564%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌28.070
變動率︰-3.639%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.420
變動率︰-4.251%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2025 19:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/04/2025 07:40
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/04/2025 19:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.390
  • 02828 恒生中國企業
  • 82.620
  • 02800 盈富基金
  • 22.140
  • 09995 榮昌生物
  • 36.950
  • 00775 長江生命科技
  • 1.030
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 463.600
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.380
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.150
  • 目標︰$42.00
  • 00303 偉易達
  • 52.200
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.940
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 88.350
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.300
  • 00700 騰訊控股
  • 473.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.100
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 371.400
  • 目標︰$430.00
  • 01368 特步國際
  • 5.200
  • 目標︰$6.20
  • 06699 時代天使
  • 48.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2025 16:45  《盤後部署》市場關注新股熱度，放假前大市走勢料繼續悶局

29/04/2025 16:53  工行(1398)首季少賺4%至841.6億人幣，不良貸款率降

29/04/2025 16:51  建行(00939)首季純利跌4%至833.5億人幣

29/04/2025 17:03  中石油首季多賺2.3%至468億人幣，收入跌7.3%

29/04/2025 16:37  中海油(00883)首季純利跌7.9%至365.6億人幣

29/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６４﹒２４億元，買美團沽盈富基金

29/04/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】花旗下調騰訊目標價，比電季績後被大行齊削目標

29/04/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７５８８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控季績勝預期兼加碼回購，獲大行唱好股價抽升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

著數速遞

全港戲院日2025 | 朗豪坊$150餐飲優惠券、母親節特別優惠、美妝產品低至28折
人氣文章

玩樂 What’s On

姜濤慶生：4 月30日全民免費搭電車！3款生日版及特別款 Mini Keung Show主題應援電車打卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

劇集《鬥戲影業》：鎂光燈背後的荒誕
人氣文章

Fashion

一條白裙走天下！度假、約會春夏白裙穿搭推薦：緞面半身裙提升高級感、GenZ最愛花苞裙！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

踏上香榭麗舍大道的美食之旅：開箱五星酒店早餐、甜點大師Pierre Hermé的世一馬卡龍！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調 新文章
人氣文章
甚麼是「皮膚疣」？跟皮脂腺增生/ 雞眼很易被混淆！如何醫治？怎樣預防？ 新文章
人氣文章
抑鬱症 │ 方大同離世影響薛凱琪，抑鬱症復發伴隨嚴重情緒反應
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事29/04/2025
神州經脈 | 習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

百日之後，特朗普會繼續「大有作為」嗎？

29/04/2025 16:14

大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處