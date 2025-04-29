環聯：香港去年可疑數碼詐騙交易率達6.2%，連續五年高於全球

香港信貸資料服務機構環聯發布最新的2025年全渠道詐騙狀況報告，顯示於2024年間源自香港的所有數碼交易中，6.2%為可疑詐騙交易，較全球的可疑數碼詐騙交易比率(5.4%)高出15%。自環聯於2020年開始發布相關數據以來，香港的可疑數碼詐騙交易比率已連續五年超越全球水平，反映本港在數碼科技應用越加普及和日趨複雜的行騙手法下，防騙工作持續受到挑戰。

人均損失中位數逾約3.35萬港元

根據環聯於去年11月至12月期間在18個國家和地區進行的消費者調查指出，近三分之一(29%)受訪者表示在過去一年曾在網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙中蒙受金錢損失。香港亦同樣有29%受訪者表示曾蒙受金錢損失，人均損失中位數更高達4332美元，即逾約3.35萬港元，遠超全球損失中位數1747美元（即逾約1.36萬港元），令香港成為環聯全球調查中平均詐騙損失第三高的市場。





零售、虛擬社區及金融服務業為詐騙交易比率最高三大行業

於2024年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中錄得最高的可疑數碼詐騙交易比率，達17.8%；較2023年大幅增加113%。縱觀報告內的國家和地區，香港零售業之可疑數碼詐騙比率於2023至2024年間的升幅不僅位居首位，更遠超行業整體數碼交易宗數的按年15%增長，可見可疑詐騙的增長已明顯超越整體行業發展水平。

相關趨勢與香港警方的本地數據吻合。香港警方在2024年錄得近12800宗網上購物騙案，累計損失金額超過3.56億港元；與2023年3相比，按年分別增加43%及87%，反映整體零售生態系統的防騙措施有待加強。

虛擬社區（包括網上論壇和約會網站等）的可疑數碼詐騙交易比率則在2024年達17%，為本港第二高的行業；其次是金融服務業(5.4%)。

雖然金融服務業仍是香港可疑數碼詐騙交易比率最高的三大行業之一，然而其可疑數碼交易比率卻較2023年的6.6%大幅下跌18%，即使同期行業的整體數碼交易宗數按年增長近四分之一(23%)。可疑數碼交易比率下跌或受惠於香港政府所實施的多項預防詐騙措施，例如擴展「可疑帳號警示」範圍至網上銀行及櫃位轉帳4，加強保障消費者面對日益增加的詐騙風險。

騙徒改為誘騙受害人交出短訊單次性密碼

自銀行於2024年2月推出防範惡意軟件的措施後，騙徒隨即改變手法，改為誘騙受害人交出短訊單次性密碼(SMS OTP)，以繼續進行詐騙活動。

環聯亞太區產品技術高級總監張家龍表示，根據環聯調查，香港去年接報的詐騙損失金額中位數高達逾3.35萬港元，遠高於本港最新的月入中位數2.2萬港元，可見情況值得關注。預防詐騙一直是本港的重點工作之一，深信加強監管機構、企業和消費者之間的合作對於有效降低詐騙風險至關重要。未來期望看見更多跨行業的合作，攜手加強防騙措施，保障更多企業及消費者。

撰文：經濟通採訪組

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