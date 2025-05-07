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強積金 | GUM：4月人均蝕1730元，首四月仍賺5618元

07/05/2025

強積金 | GUM：4月人均蝕1730元，首四月仍賺5618元

 

　　強積金顧問公司GUM今日公布，4月份「GUM強積金綜合指數」下跌0.6%，報250.3點；「GUM強積金股票基金指數」下跌1.9%，報339.2點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升0.4%，報252.4點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.4%，報130.5點。強積金4月份人均虧損1730元，而年初至今人均仍賺得5618元。

 

　　GUM常務董事陳銳隆指出，特朗普於4月「解放日」宣布的全球關稅政策嚴峻程度超乎市場預期，使環球股市大跌，但在美國對大部分國家的關稅暫停90日後，加上現時由言論較溫和的美財長貝特森(ScottBessent)交涉關稅，環球股市逐漸回升至「解放日」大跌前的水平。地緣政治方面，美烏終於簽署礦產協議，令俄鳥停戰希望復燃，提振歐洲經濟信心。

 

　　就資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝指，4月中強積金人均虧損近1.1萬元，但4月尾已大幅收復失地虧損縮減至1730元。面對波動市況，成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金和避免嘗試捕捉市場時機。

 

日本股票基金表現最好，香港股票基金最差

 

　　GUM強積金股票基金指數在4月份整體回報下跌1.9%。特朗普政策的不確定性削弱美元資產吸引力，導致歐元和日元顯著升值。4月股票基金的回報最好的是「日本股票基金」和「歐洲股票基金」分別上升3%和2.1%。

 

　　日本首相石破茂宣布將推出緊急經濟措施，包括支持企業融資、補貼汽油價格等緩解美國的關稅衝擊；歐洲則受惠於歐洲央行寬鬆貨幣政策及歐元升值等利好因素，股市表現穩健。相反，回報最差的基金是「香港股票基金」，下跌4.2%。主要原因是港股在2月因DeepSeek概念而大幅跑贏全球市場，但隨著「解放日」的出現及中美緊張關係的加劇，市場明顯回調，導致4月的表現較其他地區遜色。

 

環球債券基金升2%

 

　　GUM強積金混合資產基金指數在4月份整體回報升0.4%。股票成份較少的混合資產基金於4月份表現普遍較好。年初至今所有混合資產基金都錄得正回報，當中回報最落後的是「預設投資策略-核心累積基金」，錄得0.3%升幅。

 

　　GUM強積金固定收益基金指數4月整體回報上升0.4%。4月表現最好的分別是「環球債券基金」與「港元債券基金」，分別錄得2%和0.8%升幅，主要繼續受惠於環球利率繼續向下及避險需求增加推高債券需求。年初至今所有固定收益基金都錄得正回報，當中回報最落後的是「強積金保守基金」，錄得1%升幅。

 

撰文：經濟通採訪組

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