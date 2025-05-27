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標普確認港AA+評級，穆迪上調評級展望至穩定，港府：香港具備穩定前行韌性

27/05/2025

　　國際信貸評級機構穆迪宣布，確認香港長期發行人評級為「Aa3」，信用評級展望則從「負面」上調至「穩定」。

 

標普確認港AA+評級，穆迪上調評級展望至穩定，港府：香港具備穩定前行韌性

 （資料圖片）

 

　　穆迪指，「穩定」的評級展望，反映該行認為本港信用狀況在全球貿易緊張局勢和貿易增長放緩具有韌性，並反映該行對本港政策、經濟和財務實力的評估，在內地的評級面臨下行壓力下，香港的信用可靠性仍將保持穩健，超出穆迪之前評估。

 

　　穆迪又指，香港「Aa3」評級的確認，納入該行評估本港有顯著的信用優勢，包括高收入和具競爭力的經濟、充足的財政和外部緩衝，以及有效的貨幣和財政政策的良好記錄。以上優勢繼續為其抵禦衝擊和長期趨勢提供韌性，包括人口老化、中國內地經濟增速放緩和全球持續的地緣政治不確定性。

 

港府：香港獲確認評級反映全球不確定性增加之際仍具備韌性

 

　　香港政府表示，最近三家評級機構——惠譽、標普及穆迪--分別確認香港的評級，並一致給予香港「穩定」的評級展望，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加之際，具備穩定前行的韌性。

 

標普穆迪對香港信用基本面評價正面

 

　　政府表示，注意到標普維持香港「AA+」的信貸評級和「穩定」的評級展望，而穆迪在維持香港「Aa3」信貸評級的同時，將評級展望由「負面」調升為「穩定」。政府指，標普及穆迪均對香港的信用基本面作出相當正面的評價，包括龐大的財政緩衝和外匯儲備、強健的對外資產負債表，以及較高人均收入水平等。穆迪指出，在當前全球貿易摩擦加劇和貿易面臨較低增長的情況下，香港憑藉高效的政策機制，加上香港經濟和金融系統的韌性，將繼續支持香港的信用評級。標普則指出，特區政府的政策趨向更靈活和高效，而香港的聯繫匯率制度促進了貨幣和金融穩定，經歷市場波動依然保持平穩運作。

 

　　標普及穆迪的報告都指出，特區政府有龐大的財政緩衝。在疫情後，儘管面對公共財政壓力，特區政府採取了一系列措施，維持財政狀況穩健。2025-26年度《財政預算案》提出了強化財政整合計劃，以節流為主、開源為輔，逐步把政府帳目回復平衡。

 

政府綜合帳目將在2028-29年度恢復盈餘

 

　　政府指，根據特區政府的中期財政預測，就經營帳目（即政府的日常收入和支出）而言，在今個財政年度已經會大致平衡，並從下一財政年度（2026-27年度）起恢復盈餘。至於非經營帳目的赤字水平亦將由2026-17年度開始逐步下降。總體而言，在計及發行債券淨所得後，政府綜合帳目將會在2028-29年度恢復盈餘。而未來五年財政儲備將維持在約五千多億元的水平。

 

港府有信心可把握新形勢下發展機遇

 

　　政府提到，香港經濟在今年首季穩健增長，儘管關稅戰持續影響全球經濟，但隨著國際貿易摩擦近期稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性會略為減輕。內地持續推進高水平對外開放，經濟穩中有進，亦有充足的政策空間和政策工具應對和化解各種風險挑戰；加上在科技創新、綠色轉型和數字經濟等方面不斷有所突破，並加速發展，是香港經濟發展的強大後盾。展望未來，港府有信心在應對外部挑戰的同時，把握新形勢下的發展機遇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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