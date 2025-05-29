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答問大會 | 李家超：對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發展方法

29/05/2025

　　行政長官李家超於立法會交流答問會表示，是次互動交流大會第一節的主題為深化國際交往合作，亦是國家政府工作報告涉及港澳篇章中重點提及。他說自上任以來，多次率領高級別商貿團訪問了多個國家，利用香港超級聯繫人和超級增值人的角色，發揮香港內聯外通的優勢，是深化國際交往合作的實踐。

 

答問大會 | 李家超：對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發展方法

（政府新聞處）

 

　　他指出，積極與國際交往合作是香港的責任，政府作為第一責任人，政府必須發揮領導和方向的作用，領導作用即是通過訪問多個國家，可以打開政府與政府之間的大門，並與其他國家元首建立共識。同時，可以給予當地商界信息明確地表達希望與他們建立關係、加強商務發展、加強法律協作等。

 

國際調解院公約簽署儀式明舉行，促進國際交往合作

 

　　李家超又指，國際調解院將設於香港，明天將舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，除了顯示香港在國際調解方面的優勢和實力，更提升香港的國際地位，進一步促進香港的國際交往合作，他感謝中央給予香港這個極重要的國際地位。

 

對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發展方法

 

　　第二節的主題是加快發展北部都會區。李家超指出，政府在過去兩年加快步伐大力推動北部都會區發展，但對步伐仍然感心急如焚，希望與議員探討加快發展的方法和路徑。

 

　　對於商界議員廖長江提出，政府會否成立一個或多個法定機構，或由政府全資擁有的公司，制定北都內不同園區的高層次發展策略，承擔日常管理和招商引資的工作。

 

答問大會 | 李家超：對北都步伐感心急如焚，冀探討加快發展方法

（政府新聞處）

 

　　李家超回應指，北都所佔面積約為香港大約三分一，對於議員關心的頂層設計和架構，屬於很大的議題。若將北都與機場作比較，機管局現時做得非常成功，但機場面積只佔香港的百分之一、二，而北都所涉的整體規劃、部署、資源、力量都是超大規模，是否一個大架構或再分為不同架構，在各自範圍內推進，他希望聽取意見。李家超續指，北都是以產業發展為重點，並非一般房地產發展，因此土地發展應有新思維。

 

李家超︰有大學生在美受不公對待，港應展示教育優勢

 

　　李家超表示，一些大學生在美國受到不公平歧視對待，而本港在教育方面有優勢，認為需要推動相關優勢展示給全世界知道。

 

　　他指出，香港有五個百強大學，甚至有不少課程是世界第一，上述優勢對學生十分吸引，但吸引力需要靠業界展示出來。他續指，政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。

 

　　選委界黃錦輝指出，關注香港舉辦的國際會議偏重商業，著重學術及科研交流的大型國際會議較少，他又指，香港要建立國際創科中心與國際教育樞紐，建議李家超更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況。

 

　　李家超表示，認同黃錦輝的說法，「香港是一個多元社會，有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等會議。他強調，留學香港為一個品牌，未來政府要推廣，同時亦會提供支援。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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