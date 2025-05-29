搶人才 | 哈佛風波港大學伺機搶人才，學者倡邀哈佛來港設分校推動大學城遠景

美國總統特朗普政府繼上周宣布禁止哈佛大學招收國際學生後，再擬收緊對國際學生的限制。美國國務卿盧比奧表示，將開始撤銷中國留學生的簽證，並加強對中國內地及香港申請者的審查。特朗普政府打壓美國學府，不惜對國際人才下達「逐客令」，這無疑為香港提供了「搶人才」的良機，本港多間大學隨即向需要轉校的留學生「招手」，加入搶哈佛人才戰。有學者就建議本港的大學可以為哈佛海外留學生提供彈性收生處理，甚或綠色通道，除提供學位外，更可提供宿舍及住房資助，此外港府亦可考慮爭取哈佛來港設海外分校，以配合推動北都大學城的遠景。

倡 爭取哈佛來港設分校，符合推動北都大學城目標

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，特朗普政府與哈佛大學鬧翻，目前是一個最好的時機予香港及中國政府去主動接觸哈佛大學，爭取其可以在國內或者香港開設分校。

他指出，美國大學在海外開設分校並非首例，例如耶魯大學在新加坡開設耶魯-新加坡國立大學學院、紐約大學在上海開設上海紐約大學等。他認為，如果哈佛大學願意來港開設分校可以作為一個示範，進而吸引更多海外頂尖大學來港開設分校，可以大大提升中國及香港的教育中心的地位，同時可以符合政府大力推動北都大學城的目標。

他又指，香港政府可以為哈佛大學提供22億美元作為起始資金，同時代替其被美國教育部凍結的22億美元聯邦撥款。對哈佛大學而言，與當地政權鬧翻無疑會增加其在美國辦學風險，如在國外開設分校可以規避相關風險，同時滿足海外留學的需求。

港大學宜主動出擊搶「哈佛難民」，提供綠色通道、宿舍等資助

莊太量指出，事件發生後國際間將增加近3000名學術難民，對此每間學校都想接收，所以目前就要看那一間學校更「快手」。他建議香港的大學可以為哈佛的海外留學生提供彈性收生處理，甚或綠色通道，例如無需審核自動批准哈佛學生下一年入讀更高年級，主要目標對象為現時哈佛的一至二年級生，希望香港的大學可以在是次事件中搶一批優質的學生。同時，他又指，香港的大學除了提供學位外，更可以提供其他資源，如宿舍、住房資助以吸引該批學生來港。

料對本港大學原有資源影響甚少

對於被問到海外留學生會否搶佔本地學生資源時，莊太量表示，目前哈佛有近6000個海外留學生，假設一半學生在美國當地自行入讀其他大學，餘下一半學生有些會前往歐洲、澳洲，所以香港最後可以吸收到的學生可能最多只有幾百個，香港每間大學最終可能只可以接收到幾十個，所以相信對大學原有的資源影響甚少。

至於對明年DSE學生學額會否被分薄時，他指出，相信各大院校在接收海外學生都有設置一定的學額，因此「不會因為收了一個海外生就收少一個本地生」。他又指，就算哈佛留學生最終佔了本地學生分額，但哈佛留學生都只會取代當屆DSE入讀大學中成積最差的學生，反而令整個大學的學生質量提高。

多家本港大學出招搶人才，科大稱已接獲數十個查詢

事實上，在特朗普政府宣布禁止哈佛大學招收國際學生後，香港科技大學隨即發文公開邀請就讀於哈佛大學的國際本科生及研究生，以及獲取哈佛錄取的學生到科大就讀。隨後，本港其他大學亦表示歡迎哈佛的國際學生入讀，當中包括香港大學樂意向哈佛生提供專門獎學金、住宿及學分轉移等協助；香港城市大學及香港理工大學會為學生提供獎學金；嶺南大學則推出「轉學生專屬申請通道」，為在美國的留學生，特別是中國留學生提供入學機會。

科大早前表示已接獲數十個查詢，由於每個學生情況各異，校方專責團隊正提供個別升學方案與建議以滿足學生個人需求，當中不少人來自香港及內地。科大指，理解他們焦急徬徨，已為他們提供個別輔導，並在上周發聲明，盼受影響學生知道科大願支援他們維持學業。

蔡若蓮呼籲各院校積極行動，吸引頂尖人才

教育局局長蔡若蓮早前於社交平台撰文，指歡迎全球優秀學子來港升學，並指局方已呼籲全港所有大學，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當合法權益；又已聯繫哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴該校升學的學生提供全面支援。

蔡若蓮表示，教育局已就事件即時與本港大學聯繫，呼籲各院校積極行動，按其多元招生及人才政策，吸引頂尖人才，並指各大學均積極回應及密切留意情況，充分善用政府支持本地專上院校擴容提質的便利措施，包括已放寬的非本地學生上限，吸引全球優秀學子來港升學，進一步打造「留學香港」品牌。

撰文：經濟通記者柳英傑

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