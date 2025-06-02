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港府收回大欖隧道首個工作天，陳美寶：交通情況符預期

02/06/2025

港府收回大欖隧道首個工作天，陳美寶：交通情況符預期

 

　　政府收回大欖隧道專營權後首個工作天，運輸及物流局局長陳美寶早上到場視察。她表示，今晨零時至清晨6時，大欖隧道的車流較以往多一成，當局會繼續密切監察，由於剛踏入繁忙時間。以昨日(1日)星期日全日車流，較以往星期日平均多四成，因為收費較以往大幅下調，她形容是符合預期及可控。政府期望有助紓緩屯門公路繁忙時段的擠塞情況，目標紓緩大約5%的車流量。

 

　　陳美寶強調，暫時見到大欖隧道的交通情況符合預期，由於大欖隧道已實施易通行，車輛毋須再停車繳費，今早駛經的車速較以往高。至於部分收費亭暫時仍然封閉，以進行交通設施的改造，包括盡量將路面拉直，方便駕駛者。

 

　　大欖隧道已實施新收費，私家車在繁忙時段收45元、一般時段30元、非繁忙時段18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車全日收43元。

 

　　陳美寶又指，隨著易通行的實施，未來會全面檢視收費隧道政策，例如多年無加價的香港仔隧道及城門隊道，會先考慮作出調整。未來一些新落成隧道，例如中九龍繞道，當局會探索是否收費，以達至交通管理之餘，亦達到收回成本原則。就隧道收費的檢討，當局會於6月下旬到立法會交代。

 

撰文：經濟通採訪組

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