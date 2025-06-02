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陳茂波：經濟動力持續旅客增，維持今年GDP增長預測2%至3%

02/06/2025

　　財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，綜合今年首季表現及全球最新形勢，2025年全年香港實質本地生產總值增長預測維持在2%至3%，而考慮到近期通脹及就業情況，基本通脹率預測維持在1.5%。

 

陳茂波：經濟動力持續旅客增，維持今年GDP增長預測2%至3%

（資料圖片）

 

　　他提及，香港經濟及恒生指數今年首季表現穩健，4月初因美國對華關稅消息短暫波動，但隨後因國際資金增配大中華區資產等因素，市場氣氛轉趨正面，而首季住宅成交量亦有上升，香港勞工市場穩定，而在第二季初香港經濟動力持續，資金流入香港趨勢明顯，並指訪港旅客人數有所上升，以帶動香港經濟。

 

　　他指出，政府正全力推行財政預算案措施，政府將會鞏固市場基本面，以及以改革創新推動經濟轉型等，實行開放經濟政策，保障資金、人才、資訊自由流動，以及加強與大灣區城市聯繫。

 

隨著股市持續向好，料消費氣氛受壓情況將會扭轉

 

　　陳茂波表示，留意到近期資金流入，部分與來港避險有關，本港股市自去年上升，較多來自歐美資金，涉及長期資金，估計與本港股票估值便宜及DeepSeek因素有關。

 

　　他續指，投資對於本港經濟的增長佔比相對小，亦有滯後效應，重申消費及出口的重要性。今年外地來港開公司的數字增長達10%，政府與外商及金融機構接觸的反應正面，個別大型國際金融機構在港擴充業務。

 

　　有議員提及本港有不少店舖結業的情況，他表示，留意到相關情況，並指政府有不同資助計劃，協助它們升級轉型，生產力促進局亦有培訓課程。

 

股市向好料消費氣氛好轉，謹慎考慮派消費券

 

　　他表示，隨著股市持續向好，消費氣氛受壓的情況將會扭轉，現時需要穩住樓市，加上股市向好，市民「個心會定一啲」，大家就有信心消費。被問及政府會否向旅客派發消費券，陳茂波說需要謹慎考慮，如果向旅客發派消費券，是否也需要派發給本港市民，如果兩者都派，政府財政壓力將會相當大。

 

　　他又指，當局一直留意輸入勞工計劃的實施情況，並會按行業情況於有需要時作出調整，強調保障本地就業永遠是「第一優先」工作，輸入外勞只是作為補充。

 

隨著經濟好轉及息口向下，置業興趣轉強

 

陳茂波：經濟動力持續旅客增，維持今年GDP增長預測2%至3%

（資料圖片）

 

　　陳茂波表示，首季末住宅成交回升，4月升至約5700宗，高於首季的每月平均4100宗，亦高於過去5年平均水平。他指首季樓價跌2%，4月大致持平。

 

　　他表示，所有樓市辣招已撤銷，銀行按揭亦恢復至當年未有任何措施前水平，相信樓市趨向穩定局面。今年減息時機比原定慢，減息幅度亦可能少過原先估計。隨著息口環境穩定及趨向下，股市及經濟環境好轉，相信置業信心會較足，置業興趣亦會轉強。

 

冀增加回流中概股數目，會持續造地工作

 

　　陳茂波表示，會把握好中概股回流形勢，目前已回流或正在審批的中概股，佔美國上市中概股的市值逾八成，有信心有關比例增長至逾九成，政府會主動出擊並歡迎好的企業來港，證監會及港交所(00388)已作研究，並有具體工作進行中。

 

靈活把握造地速度，不急於推出市場

 

　　他指出，政府的造地工作不會因市場短暫波動停下來，強調要持續去做，因為以往曾停止造地，帶來後遺症。不過，考慮到現實，要靈活把握造地的力度及速度，而造好的土地並不急於推出市場，可作為土地儲備，並會檢視整體土地供應，包括政府賣地、鐵路發展沿線住宅、私人發展商手上供應及更改土地條款的發展，以及市區重建項目等四方面，目前一手私人住宅單位潛在供應約10.5萬個，是相對高水平，會讓市場逐步消化存貨。

 

集中發展北都，推動土地供應

 

　　對於明日大嶼計劃，他表示，當局會先完成早前展開的技術研究，以了解如果要推展項目時遇到的水流考慮及挑戰，目前當局集中發展北部都會區，以推動土地供應，創造容量。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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