穩定幣 | 余偉文：穩定幣發行人牌照門檻較高，料初期批少量牌照

香港《穩定幣條例》將於8月1日生效。金管局總裁余偉文出席一個論壇時表示，本港穩定幣發行人標準相對嚴格，入場門檻較高，預計初期不會發出數以十計大量牌照，只有少量機構可獲發牌，所有持牌穩定幣亦需要對應特定用途，部分與貿易，特別是跨境貿易，以及Web 3.0應用相關。

（資料圖片）

參與沙盒計劃機構未必確保獲得牌照

余偉文指，金管局的穩定幣沙盒計劃是試驗性質，且是行業經驗分享，旨在讓業界測試應用場景和分享經驗等，但不一定確保獲得發牌，參與機構日後仍須額外提出牌照申請。他強調，穩定幣有支付屬性，《穩定幣條例》為發行人提供全面的監管框架，確保相同風險獲得相同監管規則，以及行業健康及可持續地發展。

積極推進跨境理財通3.0

余偉文表示，跨境理財通開通初期，南向資金只有約1.5%投向基金產品，但隨著機制優化、投資者對產品了解增加，現時投向基金產品的佔比已升至40%，認為內地客戶正利用香港作為分散投資的渠道。

他指，當局正積極推進跨境理財通3.0，進一步改善銷售過程，目前理財通屬於大灣區內的試驗性質，未來不排除將機制擴展至更多區域。

若半年結後港元續弱，金管局或需入市

另外，他表示近日港元利率低企，對香港是好事，認為本港自5月開始持續有資金流入，受惠股市向好、新股市場熾熱等，但市場已開始出現套息交易，港元及美元利率的息差已經擴大至3-4厘，導致港元匯價逼近7.85兌1美元的弱方兌換保證水平，如果情況在半年結過後仍然持續，或會令金管局再次入市買入港元、沽美元，估計屆時港息將重新向上，港元利率或會在稍後時間回復正常。

余偉文續指，面對當前環境，需要保持韌性，認為香港有強勁的外匯儲備和高流動性作為緩衝，亦會透過壓力測試等做好準備。他又指，香港亦有不少機遇，特別是國際投資者尋求資產配置多元化，亞洲區將會受惠；企業尋求供應鏈多元化，香港則可提供專業服務等。

撰文：經濟通採訪組

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